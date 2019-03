Bien au fait des tendances et des besoins en matière d’habitation, LOGISCO crée des projets immobiliers sûrs de plaire. Le LATTÉ, à Beauport, est l’un des plus récents à en faire la preuve.

En voie d’être complétée, la phase initiale accueillera ses premiers locataires en juin. La quasi-totalité des 76 appartements à louer de 2 ½, 3 ½ et 4 ½ pièces étant déjà réservés, et devant l’intérêt que suscite le projet, la seconde phase est devancée pour offrir 84 logements additionnels, dès mars 2020.

« Nous sommes fiers d’être les premiers à occuper ce créneau inexploité dans le secteur. Nos appartements sont au goût du jour, conçus avec des matériaux et une finition de haute qualité, comme le dosseret en stratifié laqué dans la cuisine et la baignoire-douche avec porte de verre dans la salle de bain. Le stationnement intérieur inclus dans le loyer mensuel, l’ascenseur, les chutes à déchets et les accès sécurisés comblent la clientèle », souligne Michel Parent, président de LOGISCO.

Emplacement de choix

Le LATTÉ plait à tous ceux désirant opter pour la location, afin de se libérer des tracas d’une propriété. Près des services et du Méga Centre Beauport, il n’est qu’à quelques minutes des grands axes routiers et du centre-ville de Québec. Bien situé sur la rue d’Everell, on y accède facilement via la sortie Seigneuriale de l’autoroute Félix-Leclerc.

Le secteur est en plein développement. On y trouve déjà les principaux magasins à grande surface, un cinéma, des épiceries, boutiques, restaurants, institutions financières, et bien plus encore. En plus du LATTÉ, LOGISCO consolide ce nouveau pôle d’attraction en y érigeant son deuxième hôtel Hampton Inn & Suites, dont l’ouverture est prévue en mai, ainsi qu’un immeuble de trois étages, le Complexe Everell, qui comprendra un rez-de-chaussée commercial et des espaces à bureaux à louer.

Vous aimeriez découvrir le LATTÉ?