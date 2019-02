Rebonjour la police!

Claude Legault n’était pas seulement fatigué d’écrire après 19-2 ; il était fatigué. Point. L’« usine à saucisses », comme il s’amuse à imager en entrevue, avait besoin d’une pause. Et vite... « J’ai ressenti une grande lassitude, raconte l’auteur et comédien au Journal. J’avais besoin d’un break, parce que c’était trop. Je n’avais même plus envie de jouer. Ça faisait 15 ans que je n’avais pas pris le temps de m’asseoir pour regarder en arrière. Pour regarder tout ce que j’avais accompli. »

Ce temps de repos a permis à Claude Legault de comprendre pourquoi il n’avait plus autant d’énergie (ayant enfilé les projets à vitesse grand V) et, surtout, de recharger ses batteries pour plonger dans l’écriture d’Appelle-moi si tu meurs, sa nouvelle série en tandem avec Pierre-Yves Bernard, son complice de Minuit, le soir et Dans une galaxie près de chez vous. Deux semaines avant l’arrivée des huit premiers épisodes sur Club illico, Claude Legault qualifie l’aventure de « montagnes russes », une expression qui pâlit toutefois devant celle qu’il emploie pour décrire l’épopée 19-2 : « Comme gravir le mont Everest en gougounes ».

Carte blanche

L’aventure Appelle-moi si tu meurs a officiellement commencé en 2014, quand TVA a donné carte blanche à Claude Legault pour pondre la série télévisée qu’il souhaitait. Mais puisqu’il était accaparé par l’écriture de 19-2 avec Réal Bossé et Danielle Dansereau, le lauréat de nombreux prix Artis et Gémeaux a fait appel à Pierre-Yves Bernard, son grand ami, pour qu’il démarre « quelque chose ».

C’est ainsi qu’est née Chrysalide, une série policière « scientifique ».

Mais après quelques années de développement en dents de scie, le projet a emprunté un virage déterminant en 2017. « C’était trop compliqué, explique Claude Legault. On a reviré ça d’bord, pis c’est devenu une série sur l’amitié. »

Clans opposés

Rencontré au deuxième étage des bureaux de Zone 3, son producteur situé au centre-ville de Montréal, dans un petit local vitré où plusieurs séances de remue-méninges ont battu leur plein au cours des dernières années, Claude Legault discute avec enthousiasme des grandes lignes d’Appelle-moi si tu meurs, une fiction en huit épisodes dans laquelle il campe Jean-François Lelièvre, un agent de police exilé en Thaïlande, mais rapatrié de force à Montréal, une ville qu’il évite depuis une trentaine d’années pour éviter d’être contraint d’enquêter sur Mario Vietti (Denis Bernard), son meilleur ami d’enfance... et également mafieux jusqu’au bout des ongles. Placés en situation d’énorme conflit d’intérêts, les deux hommes tairont à leurs collègues et complices respectifs leur relation privilégiée, tout en tentant de s’entraider pour sauver leur peau.

« Dans ta vie, t’as des thèmes privilégiés, résume Claude Legault. Pour Pierre-Yves et moi, c’est la bêtise humaine et l’amitié. »

« C’est une histoire classique, poursuit le comédien de 55 ans. C’est les Capulet contre les Montaigu. C’est deux buddys qui sont juste pas du même bord. »

Un hybride

Quand on demande à Claude Legault de décrire le ton d’Appelle-moi si tu meurs, il esquisse un léger sourire, le même qu’il arborait en octobre, quand on l’avait croisé à Longueuil, alors qu’il tournait sous l’œil attentif du réalisateur Claude Desrosiers (Aveux, Feux). En cette journée pluvieuse d’automne, le comédien nous avait parlé d’un « hybride » entre Dans une galaxie près de chez vous, cette comédie de science-fiction culte pour adolescents présentée à Canal Famille et VRAK au tournant du millénaire, et Minuit, le soir, cette incursion dramatique dans l’univers des videurs de bar, diffusée à Radio-Canada de 2005 à 2007.

Quelques mois plus tard, Claude Legault persiste et signe. « On avait envie de marier tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. Pierre-Yves et moi, on a toujours le don de pogner des trails compliquées ! »

Pour étayer ses propos, Claude Legault cite en exemple une séquence du premier épisode, dans laquelle son personnage et celui de Denis Bernard s’engueulent en dansant.

« C’est une scène absurde à première vue, mais ça marche. Parce qu’on voit que c’est deux chums qui s’aiment comme des frères. C’est weird à dire, mais autant ils peuvent être rough, autant c’est des bons gars. »

Appelle-moi si tu meurs atterrit sur Club illico le jeudi 28 février.

Diversité et amitié

Photo Chantal Poirier

Nous avons discuté de diversité, d’écriture, d’amitié et des difficultés à imiter Donald Trump avec Claude Legault.

On a beaucoup parlé du manque de diversité à l’écran au cours des dernières années, particulièrement en fiction au Québec. Or, la distribution d’Appelle-moi si tu meurs comprend plusieurs acteurs issus des minorités. Est-ce que c’était volontaire ?

C’était effectivement un vœu de diversifier le plus possible. Je pense qu’on peut faire encore mieux. Le monde change. Notre société change. Il y a de plus en plus d’allophones, de gens de couleur, d’Asiatiques, de gens du Maghreb... Il faut être sensible à ça...

Comme auteur, êtes-vous possessif à l’égard des textes que vous avez écrits ? Êtes-vous bon pour confier vos textes aux bons soins d’un réalisateur ?

Je laisse aller beaucoup... à moins que je sois en total désaccord avec ce qu’ils sont en train de faire, ce qui est rare. Généralement, je fais confiance. Je regarde les montages, je mets mon grain de sel, je donne mon opinion, mais je laisse les gens faire leur job. Sur un plateau, je laisse le réalisateur travailler. Le texte, c’est une matière première. Ça doit bouger.

Quand vous écrivez, avez-vous comme objectif d’écrire des scènes qui pourraient vous mettre au défi en tant qu’acteur ?

J’espère toujours me challenger. J’espère toujours avoir des scènes compliquées et tordues, mais ça doit d’abord et avant tout servir l’histoire. Ça doit être mené par l’émotion. Le reste, on s’en câlisse.

Quand est née votre amitié avec Pierre-Yves Bernard, avec qui vous signez Appelle-moi si tu meurs ?

Au milieu des années 1980. Il m’avait vu faire de l’improvisation. On s’était rencontrés lors d’une audition. On devait avoir 22 ans. Il m’avait tellement fait rire. Pendant qu’on mangeait, il avait sorti quelque chose comme : « Y’a un gars qui est mort étouffé avec une cuisse de pizza. » J’avais fait : « Tabar... Il vient d’où, lui ? » Les deux, on avait la taille d’une épingle à linge. Les deux, on était fans d’humour absurde.

Quand avez-vous commencé à écrire ensemble ?

On a développé la première bible de Galaxie en 1991. À cette époque, ça s’appelait Vadrouille du cosmos, en référence à Patrouille du cosmos (la version française québécoise de Star Trek). Et tout le monde l’a refusée. On l’a ensuite fait lire à Denise Filiatrault et Claude Meunier pour avoir leurs conseils et ils nous ont répondu que c’était ben bon, mais qu’aucun réseau n’allait acheter une sitcom pour adultes dans l’espace.

Vos carrières ont beaucoup évolué depuis cette époque.

Est-ce que ça transparaît dans votre écriture ?

Oui et non. Dans la cinquantaine, tu n’as plus les mêmes goûts qu’à 30 ans. Tu n’as plus la même vitesse non plus. Faut pas se leurrer. On a changé. On n’est plus les petits culs qui ont parti Dans une galaxie près de chez vous dans les années 1990, mais dans nos têtes et dans notre écriture, on est toujours aussi niaiseux qu’avant.