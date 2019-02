Quand Simon, Louis, Michel, François, Guillaume et Charles s’associent à la Fondation du CHU de Québec pour amasser 6 millions $, ça donne un projet novateur et prometteur pour les gens d’ici.

L’équipe de la Fondation du CHU de Québec a lancé en grande pompe, jeudi le 7 février dernier, son Projet Sportif ; un projet unique, jamais vu en philanthropie, qui vise à supporter financièrement la recherche innovante sur les commotions cérébrales des Drs Nicolas Dupré et François Gros-Louis du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. Cette recherche est un incontournable pour la santé des gens d’ici puisqu’elle permettra de prévenir les maladies résultant, à moyen-long terme, des commotions cérébrales et elle offrira par le fait même des solutions à des problématiques de santé qui touchent des milliers de personnes. Car en effet, les commotions cérébrales ne touchent pas que les athlètes de haut niveau, elles touchent toute la population ; que l’on pratique un sport, que l’on soit accidenté de la route, que l’on glisse sur une plaque de glace, et plus encore, les conséquences des commotions cérébrales affectent nos vies. C’est pourquoi cette recherche doit voir le jour et que nous sollicitons votre participation.

À ce titre, s’amorçait donc le 7 février dernier la collecte de fonds grand public, dont l’objectif est fixé à 325 000$. Elle met en vedette six têtes d’affiche impliquées, connues, qui représentent respectivement un des nombreux sports touchés par les commotions cérébrales soit messieurs Simon Gagné, Louis Garneau, Michel Laplante, François Drolet, Guillaume Rioux et Charles Fortier.

Pour cette campagne, un concours est lancé : chaque don de 20$ à une équipe sportive donne automatiquement une chance de gagner un moment privilégié en compagnie de la vedette/tête d’affiche associée. De plus, un grand prix de 5000$ en crédit-voyage offert par Voyage à rabais sera également octroyé parmi ces donateurs. À compter 11 mars prochain, deux têtes d’affiche seront mises en vedette à tour de rôle durant 15 semaines ; les donateurs qui supporteront une équipe lorsqu’elle est mise en vedette verront leurs chances doublées. Le Projet Sportif sera appuyé par une grande campagne publicitaire dans les médias traditionnels, dont TVA et le Journal de Québec.

Nous comptons sur la population afin qu’elle se joigne à nous pour faire de ce projet une réussite et changer l’avenir de notre société. Quand Simon, Louis, Michel, François, Guillaume et Charles s’associent à la Fondation du CHU de Québec pour amasser 6 millions $, ça donne un projet novateur et prometteur pour les gens d’ici.