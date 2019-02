Après avoir été présentée dans le cadre du FTA, la pièce d’Emmanuel Schwartz, L’Exhibition, a voyagé de l’autre côté de l’Atlantique. À peine rentré de Belgique, voilà qu’il se prépare à présenter sa nouvelle mouture au Théâtre La Chapelle.

C’est au Théâtre de L’Ancre, à Charleroi en Belgique, qu’Emmanuel Schwartz a montré, il y a une dizaine de jours, son savoir-faire aux spectateurs belges. Ironie du sort pour l’acteur québécois, son passage a coïncidé avec une bonne bordée de neige en sol européen. « Là-bas, tout était paralysé », lance le comédien Emmanuel Schwartz qui est aussi l’auteur de la pièce. Malgré certaines réservations annulées en raison de la neige, plusieurs se sont tout de même déplacés pour assister aux trois représentations prévues. « Le spectacle a été très bien reçu là-bas, et j’ai reçu de beaux commentaires. »

Sa pièce, L’Exhibition, est une réflexion sur la fiction et l’autofiction. « Je me questionnais sur ce que la fiction amène dans nos vies et s’il est souhaitable de perpétuer cette tradition de se raconter des histoires remplies de douleur et de traumatisme », interroge le comédien.

Avec tous les drames humains qui existent sur terre, il est légitime de se demander s’il est nécessaire d’ajouter un aspect dramatique à nos créations. Pour Emmanuel Schwartz, qui se considère lui-même comme un boulimique de fiction, il est clair que celle-ci est nécessaire. « La fiction n’est peut-être pas nécessaire à la vie, mais elle l’embellit et elle l’agrémente », précise-t-il.

Extraire la pensée

Sur scène, avec ses deux collaborateurs (Francis La Haye et Benoît Gob), émergera la machine à extraire la pensée.

« Je suis celui qui tente de faire un spectacle, mais qui n’y arrive pas, révèle-t-il. Non seulement je n’ai rien écrit, mais j’ai inventé une machine à extraire la pensée pure. » Cette façon de faire pourrait se présenter, telle une pièce de métal apposée aux cerveaux des deux comédiens pour ensuite se connecter à un ordinateur. Les deux hommes deviennent ainsi des cobayes d’une expérience d’extraction de la pensée.

L’art visuel

Dans cette autofiction, l’art visuel est au cœur de la pièce.

« On invite les gens à entrer dans l’espace de jeu à la manière d’une exposition, explique Emmanuel Schwartz. Les spectateurs participeront de manière assez originale. »

On pourra se demander quels sont les points communs entre une pièce de théâtre et une exposition d’art visuel, puisque les comédiens seront les exposés.

Outre sa création, Emmanuel Schwartz­­­ ne chôme pas. Il sera le seul Québécois de la distribution de la production française, Nous, l’Europe une pièce de l’auteur français, Laurent Gaudé qui se veut une grande fresque sur l’histoire européenne, présentée cet été au Festival d’Avignon en France. En plus d’une dizaine d’acteurs provenant d’un peu partout en Europe, l’imposante distribution compte 85 figurants.

Pour préparer cette pièce, il partira pour la Suisse en avril, poursuivra les répétitions à Perpignan en France en juin, pour finalement jouer à La Cour du lycée Saint-Joseph d’Avignon pour une dizaine de représentations en juillet.

Entre temps, il entame le travail de répétition de la pièce Soif, tirée des 10 romans de Marie-Claire Blais, mise en scène par Denis Marleau et qui sera présentée au FTA en mai prochain.

L’Exhibition