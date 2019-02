Splendide Amsterdam

AMSTERDAM, Pays-Bas | Conquis par le charme de ses multiples canaux et de ses belles maisons, de nombreux voyageurs surnomment Amsterdam la « Venise du Nord ». Splendide capitale à taille humaine, elle se découvre avec bonheur le temps d’un week-end.

Quoi faire

Se balader en vélo le long des canaux

Photo Shahid A Khan

Amsterdam est l’une des capitales mondiales du vélo, le meilleur moyen pour longer quelques-uns des 165 canaux qui ont fait la réputation de la ville. Le Herengracht et le Prinsengracht sont considérés comme parmi les plus beaux, du fait notamment de l’architecture des édifices qui les bordent. Arrêtez-vous sur le pont qui joint les deux canaux : vous pourrez voir 14 autres ponts en un clin d’œil.

►Pour louer un vélo : discountbikerental.nl, rentabike.nl, macbike.nl/fr

Deux incontournables : le Rijksmuseum et le musée Van Gogh

L’immense Rijksmuseum est la fierté culturelle d’Amsterdam. On peut se contenter d’y aller uniquement pour sa collection de peintres flamands, avec des chefs-d’œuvre comme La ronde de nuit de Rembrandt et La laitière de Vermeer.

À quelques centaines de mètres du Rijksmuseum, on découvre un musée entier consacré au génie torturé de Van Gogh. On adore la lumière de ses célèbres Tournesols ou de ses autoportraits.

►rijksmuseum.nl/en et vangoghmuseum.nl/en

Découvrir la maison d’Anne Frank

Le destin d’Anne Frank est connu dans le monde entier grâce à son journal intime écrit alors que l’adolescente juive et sa famille, menacées par les nazis, se cachaient dans une maison à Amsterdam. Aujourd’hui, on peut découvrir ces quelques pièces où l’adolescente a séjourné avant d’être déportée dans les camps de la mort. Si l’appartement n’est pas resté dans le même état qu’à l’époque, la visite permet de mieux connaître l’histoire bouleversante de la jeune fille décédée à 15 ans.

►annefrank.org/en

Où flâner

Le magnifique Vondelpark

Photo Shahid A Khan

Il s’agit sans aucun doute du plus bel espace vert de la ville. Un peu à l’écart du centre, non loin du Rijksmuseum, les 47 hectares du Vondelpark offrent un moment de tranquillité bienvenu. Ses lacs, ses sentiers, ses statues, l’élégant pavillon qui abrite un café constituent autant de raisons pour les habitants d’Amsterdam d’aller s’y promener. Autant en faire de même.

Où se glacer

Une dégustation de fromages

Gouda, Edam, Limbourg ou encore Leyden : les fromages ont une belle réputation aux Pays-Bas. Pour découvrir leurs différentes saveurs, on peut s’offrir une dégustation. Le Old Amsterdam Cheese Store et le Reypenaer Cheese Tasting Room proposent chacun une salle dans ce but, en plus de leurs magasins. Les produits locaux se dégustent accompagnés de plusieurs vins.

►reypenaer.nl/english

Découvrir les spécialités du Surinam

Ancienne colonie des Pays-Bas en Amérique du Sud, le Surinam est présent à Amsterdam grâce notamment à ses restaurants. Il faut par exemple découvrir le plat national, le pom, à base de poulet cuit au four, avec des agrumes et une plante exotique, le pomtajer. Autre choix : le roti, variante du poulet au curry, accompagné d’une crêpe. Parmi les établissements les plus populaires, citons le Lalla Rookh (un peu éloigné du centre) et le Warung Spang Makandra.

►spangmakandra.nl

Déguster les mini-crêpes au De Vier Pilaren

Quand il s’agit de sucré, il ne faut pas manquer les poffertjes, surtout chez De Vier Pilaren, un restaurant situé non loin du Rijksmuseum. Ces mini-crêpes faites avec de la farine de sarrasin sont servies avec du beurre et du sucre. La portion de 10 suffit à se rassasier, mais pour les gourmands, il y a toujours la possibilité d’en dévorer 20, et d’y ajouter des fraises et de la crème fouettée.

►menuvierpilaren.nl/fr

Où dormir

L’ancien centre pour migrants Lloyd Hotel

L’imposant LLoyd Hotel a toute une histoire. Dans les années 1920, l’édifice accueillait les migrants de passage à Amsterdam. Il a aussi servi de prison. Depuis 2004, il s’est transformé en hôtel pour touristes, offrant une centaine de chambres, chacune décorée et aménagée de manière unique, nous promet-on. Autre particularité : il y en a pour tous les budgets, de la petite pièce de 10 m2 à la suite 5 étoiles.

►lloyd.nl

Sur une péniche

Certaines des charmantes péniches accostées le long des canaux se sont transformées en logements hôteliers pour offrir une expérience singulière aux touristes. C’est le cas du Canal Boat City Center. Situé sur un canal dans le centre, le joli Bloemgracht, il comprend une cuisine équipée, un salon, une chambre avec lit double et une salle de bain. À cela s’ajoute la vue sur l’une des plus belles zones d’Amsterdam. Réservations possibles sur les sites

►airbnb.com et booking.com