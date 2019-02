Survivre à un incendie

Le Théâtre Prospero s’apprête à présenter la pièce Cendres, une création contemporaine qui allie théâtre et chorégraphie, où l’on raconte l’histoire de deux enfants devenus orphelins à la suite de l’incendie de leur maison.

C’est l’auteure québécoise Emmanuelle Jimenez qui a été mandatée par la chorégraphe et metteuse en scène Menka Nagrani pour écrire la pièce, Cendres. « C’est ma première incursion dans l’écriture d’une pièce danse-théâtre », confie Emmanuelle Jimenez, qui a récemment livré l’écriture de la pièce Centre d’achats présentée au Théâtre d’Aujourd’hui. Devant sa page blanche, elle devait cette fois écrire une pièce pour trois personnages, dont l’une est atteinte d’une déficience intellectuelle. C’est Gabrielle Marion Rivard, comédienne que l’on a vue dans le film Gabrielle, qui interprétera ce rôle.

« Symboliquement, c’est une pièce qui évoque la fin du monde, indique Emmanuelle Jimenez. Ça fait partie de mes obsessions d’auteure. Avec les changements climatiques, c’est un thème qui me hante, j’ai l’impression que l’on se dirige vers la fin du monde ou d’un monde. »

Devenir orphelins

L’histoire, campée en 2017, est celle d’Étienne et de sa sœur Viviane, deux adolescents qui sont devenus orphelins en raison d’un incendie de la maison familiale. « Ils ont tout perdu », révèle l’auteure. Les adolescents qui font face au néant et aux cendres doivent rebâtir leur vie.

Mais tout ne sera pas noir pour Étienne et Viviane, car ce sera l’occasion de renouer avec leur sœur Sophie, plus âgée, qui avait quitté le nid familial. « Elle avait coupé les ponts avec sa famille », précise Emmanuelle Jimenez.

Un ouragan

Mais le malheur aura frappé une seconde fois pour cette famille. Au moment où l’incendie s’est déclaré, Sophie était en vacances sous les tropiques durant la saison des ouragans et séjournait dans un hôtel de la République dominicaine. L’hôtel où elle se trouvait a été frappé de plein fouet par l’ouragan Irma. « C’est aussi une pièce sur les retrouvailles, Sophie souhaite retrouver ses parents », explique l’auteure.

Lorsque Sophie parviendra à rentrer chez elle après des années d’absence, elle se retrouvera face aux cendres familiales. « Ce sera tout de même des retrouvailles avec son frère et sa sœur », ajoute-t-elle.

Si la pièce semble noire et triste, l’auteure a aussi voulu évoquer l’espoir. « La pièce parle aussi de reconstruction, fait remarquer Emmanuelle Jimenez. Quand tu as tout perdu, tu reconstruis et tu te relèves ou bien tu restes attaché aux cendres et au passé. »

On nous dit que la pièce est un mélange de tragédie et de comédie où s’ajoute la danse contemporaine.

La metteuse en scène, Memka Nagrani, qui est aussi chorégraphe et qui dirige les Productions des pieds des mains, forme depuis plus d’un an les comédiens de la distribution en chant et en danse pour les besoins de ce spectacle.

Cendres

Auteure : Emmanuelle Jimenez

Mise en scène, chorégraphie et direction musicale : Menka Nagrani

Distribution : Gabrielle Marion-Rivard, Marilyn Perreault et Olivier Rousseau

Du 19 février au 9 mars

Au Théâtre Prospero (salle principale)