Un camelot qui adore sa job... même pendant un dur hiver

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | Un camelot de 90 ans n’a jamais manqué une seule journée de travail en 22 ans de services, même s’il est présentement confronté à son pire hiver en carrière.

Clément Arpin se lève chaque matin à 2 h 30 depuis 1997 pour recevoir sa run de journaux d’un livreur du Journal de Montréal.

Nous l’avons accompagné pour une nuit de livraison dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière.

Dans sa Ford Focus 2000, la pile de 138 journaux (il en a habituellement 160) de M. Arpin est bien empilée sur le banc du côté passager.

Le camelona comme premier client son voisin immédiat. Il parcourt pratiquement le même trajet d’environ 80 km tous les jours.

Hiver difficile

« Malade pas malade, tempête de neige ou pas, j’y vais et j’adore ça », a déclaré celui qui est veuf depuis 22 ans.

« Toute ma famille est décédée, mais après 20 ans, mes clients sont comme mes frères et sœurs. »

L’hiver actuel le confronte cependant à l’épreuve la plus difficile de sa carrière de camelot.

« C’était passable pour les autres hivers, dit-il, mais cette année, ça n’arrête pas. Il y a quatre pieds de neige sur les maisons régulièrement. Je n’ai jamais vu ça. »

« Tout un phénomène »

M. Arpin ajoute que le présent hiver lui rappelle ceux de son enfance en Abitibi-Témiscamingue.

« La tempête de cette semaine [mercredi] m’a vraiment épuisé, confie-t-il.

Il en faut cependant plus pour arrêter ce nonagénaire qui a déjà eu un accident de voiture dans ses premières années de livraison.

Celui qui a été guitariste et employé chez Cadbury vit présentement dans une maison avec une amie. Il n’a jamais fumé. Il n’a jamais eu de maladies graves.

Hubert Beausoleil est un commerçant de Saint-Félix-de-Valois abonné au Journal de Montréal depuis 22 ans. Il croise M. Arpin presque tous les matins de la semaine à son magasin d’informatique.

« Clément est un enfant qui ne vieillit pas », a-t-il dit à la blague, après avoir reçu son quotidien.

Le patron de M. Arpin, André Aylwin, confirme que son camelot légendaire n’a jamais manqué une seule journée en 22 ans.

« C’est tout un phénomène !, lance-t-il sans hésiter. Le médecin lui a dit que c’est sa vie et qu’il ne doit pas lâcher ça. »

M. Arpin termine habituellement ses livraisons vers 9 h. Lors des lendemains de tempête comme cette semaine, c’est parfois plus tard.

« Je vais continuer tant que je suis capable », conclut celui qui essaie toujours de voir la vie du bon côté.

Merci, M. Arpin

« Nous avons des camelots qui ont un courage et un sens du travail extraordinaires, et M. Arpin en est un bel exemple », a tenu à déclarer Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal.

« Nous connaissons un hiver très rigoureux. Ce n’est pas facile pour nos lecteurs, dit-elle, mais ça l’est encore moins pour nos camelots qui font un travail remarquable dans les circonstances. Merci à tous nos camelots et un merci particulier à notre aîné, monsieur Arpin. »