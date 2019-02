Une nouvelle vie

Sauver des vies a une importance toute particulière pour Pascale Renaud-Hébert. C’est la première pièce qu’elle a écrite, qu’elle a mise en scène et qui lui a donné envie de poursuivre dans cette direction.

Présentée à Premier Acte en 2016, Sauver des vies est à nouveau à l’affiche, à partir du 26 février, à La Bordée.

La pièce raconte les histoires en parallèle de deux femmes qui sont gravement malades et celles des gens qui les entourent et qui les accompagnent dans cette épreuve.

Photo Nicola-Frank Vachon

Muriel, 48 ans, interprétée par Sophie Dion, vit ça dans le secret, afin d’épargner ses fils. Maude, à l’opposé, jouée par Ariel Charest, qui est dans la mi-vingtaine, est dans la franchise et fonce avec l’énergie de la révolte.

« Ça parle des façons d’accompagner quelqu’un dans la maladie, du respect de sa façon de gérer les choses et d’y faire face, et de comment il est possible de trouver une forme de paix dans tout ça », a indiqué Pascale Renaud-Hébert lors d’un entretien.

Sauver des vies, précise-t-elle, est surtout une histoire d’amour. L’amour envers ces gens et les gestes que l’on pose par amour.

Photo Nicola-Frank Vachon

« C’est le paradoxe de l’amour dans la mort et que j’aborde par l’humour. Il y a beaucoup de moments où l’on rit », a-t-elle précisé.

La jeune comédienne, issue de la promotion 2014 du Conservatoire d’art dramatique de Québec, était sur les bancs d’école lorsque l’idée d’écrire Sauver des vies a fait surface.

« Une de mes tantes est décédée du cancer. J’avais aussi vu un photoreportage d’un gars qui a pris plein de photos de sa blonde, qui était atteinte par un cancer et qu’il a suivie, du début jusqu’à la fin. Des photos qui étaient tristes, mais qui étaient aussi vraiment belles. Ce qui m’avait marquée, c’est à quel point l’amour, au final, est la chose que l’on retient. Il y avait tellement d’amour dans ces photos », a-t-elle mentionné.

Trois ans plus tard

Certaines œuvres théâtrales ont une courte vie, et celle de Pascale Renaud-Hébert en entame une toute nouvelle.

Sauver des vies avait été présentée sous forme de lecture au Festival du Jamais Lu en décembre 2014. La pièce a ensuite été jouée à Premier Acte un an plus tard.

Photo Nicola-Frank Vachon

« Michel Nadeau avait vu la pièce et il m’a demandé, lorsqu’il est devenu directeur artistique de La Bordée, si je voulais la présenter. Je me sens tellement choyée. C’est une histoire qui m’est très chère. On aime les spectacles que l’on fait, on souhaite qu’ils soient repris, mais ça n’arrive pas toujours. On le souhaitait », a-t-elle fait savoir.

Avec trois années qui sont passées depuis les représentations de janvier et février 2016, Pascale Renaud-Hébert a retravaillé des éléments de son texte. La pièce a aussi bénéficié d’un budget plus élevé.

« J’ai précisé certaines choses dans les histoires de Maude et Muriel. La scénographie a aussi été modifiée. La salle de La Bordée est beaucoup plus grande que celle de Premier Acte. On a essayé de mettre plus d’ampleur, avec un décor qui se transforme, tout en respectant l’intimité du texte et les scènes de proximité », a-t-elle expliqué.

► Sauver des vies est présentée du mardi au samedi, du 26 février au 23 mars, au Théâtre La Bordée.