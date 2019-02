Une saveur particulière

La 44e présentation de l’International pee-wee BSR, en cours depuis jeudi (et jusqu’au 24 février) à l’aréna B.S.R. ainsi qu’à l’Aquaréna de Charny, et qui regroupe plus de 1750 jeunes joueurs de niveau pee-wee, répartis à travers 110 équipes provenant de 7 pays (dont la Corée), s’est ouverte sous le signe du souvenir. Ayant été éprouvés par deux départs marquants dans les derniers mois, Jeannot Demers, président de l’événement, et son exécutif ont rendu hommage, le 14 février dernier, à leurs disparus. C’est ainsi qu’une cérémonie hommage a été dédiée à Clermont Caouette (décédé le 31 octobre 2018), vice-président administration dans l’exécutif du tournoi durant plusieurs années. Le trophée de la classe A1 a été renommé en son honneur. Aussi, en hommage à Lina P. Cloutier, présidente du tournoi de 1998 à 2001 (décédée le 11 octobre 2018), le trophée de la classe A2 portera désormais son nom. tpwbsr.ca.

Guy, Guy, Guy...

Plusieurs grands noms du hockey professionnel tels que Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Mario Lemieux et bien d’autres se sont illustrés à l’occasion du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec avant de devenir des vedettes de la Ligue nationale de hockey. En 1962, Guy Lafleur (photo) avait d’ailleurs été déclaré joueur par excellence du tournoi après avoir marqué une trentaine de buts. Guy sera de retour au Tournoi pee-wee aujourd’hui entre 14 h et 15 h 30 pour signer des autographes.

Desharnais de Thetford Mines

Denis Desharnais, président du Groupe Desharnais, membre du réseau de pneus et mécanique Point S, m’annonce la conclusion d’une entente qui stipule que la succursale de Thetford Mines (730, boulevard Frontenac Ouest) ouverte depuis 2014 en collaboration avec la famille Goudreault, devient la propriété à 100 % du Groupe Desharnais. De plus, le Groupe Desharnais a paraphé une entente avec le Garage Claude Dubreuil de Thetford Mines, qui cessera ses activités d’entretiens automobiles, et annonce l’arrivée de Francis Dubreuil (à titre de directeur de succursale) et de son équipe au sein de sa succursale de Thetford Mines (photo), le 25 février.

Nouveau DG au SSF

La Corporation du Séminaire Saint-François (SSF) aura un nouveau directeur général à compter du 1er juillet. Il s’agit de Luc Savoie, un ancien du SSF, qui a œuvré pendant 20 ans à titre de directeur des sports et 4 ans comme directeur des services aux élèves. Depuis 2 ans, il occupe le poste de directeur général adjoint à Simon Robitaille, qui quittera ses fonctions (retraite) à la fin de l’année scolaire 2018-2019 après 30 années de service au sein de l’établissement scolaire. Sur la photo, de gauche à droite : Simon Robitaille, directeur général ; Luc Savoie, directeur général adjoint et Louis Ste-Marie, président de la Corporation du Séminaire Saint-François.

Du nouveau chez TACT

TACT Intelligence-conseil vient d’accueillir deux nouveaux talents à Québec et Saguenay. Stéphane Michaud (photo), vice-président, vient enrichir l’expérience de l’équipe en relations publiques et en acceptabilité sociale. Avant de joindre TACT à Québec, il était vice-président marketing et communication chez Groupe Dallaire. Mélissa Bradette (photo), conseillère, œuvre depuis 10 ans dans le monde de la rédaction, du journalisme et de la publicité au Saguenay où le bureau de TACT fêtera bientôt son premier anniversaire.

