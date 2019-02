[VIDÉO] Un projet de condo-hôtel qui ne fait pas l'unanimité dans Saint-Roch

QUÉBEC – Le quartier Roch, à Québec, devrait voir apparaître un tout nouveau projet de condo-hôtel prochainement, un édifice d’une dizaine d’étages qui ne fait toutefois pas l’unanimité.

Ces nouveaux types d’hébergement pour les touristes sont de plus en plus populaires au Québec où on en dénombre 1262 selon les dernières données de la Corporation de l’industrie touristique du Québec, notamment à Mont-Tremblant, au Mont-Sainte-Anne et au Lac-Beauport. Ces résidences touristiques ont la cote auprès des investisseurs. Le principe des condos-hôtels est simple: l’acheteur y réside environ une trentaine de jours par année et le reste du temps, le condo est mis en location.

Au centre-ville de Québec, le projet de condo-hôtel du groupe GM Développement inc. pourrait bien être le premier hébergement du genre à voir le jour si les promoteurs obtiennent leur permis. La construction de ce projet n’est même pas encore commencée que l’emplacement choisi suscite déjà des réactions mitigées, au coin des boulevards Charest et Langelier.

«Quand on voit qu'il y a du dézonage, on est dans un secteur résidentiel, du dézonage pour permettre une activité commerciale qui ne permet pas de loger des gens, nous on s'inquiète. On se dit: les prochains terrains vacants qu'on a dans le quartier, vont-ils être occupés par des projets de ce type-là? Nous, on trouve ça extrêmement préoccupant», a dit à TVA Nouvelles Éloise Gaudreault, coordonnatrice du comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur.

Alors que la plateforme Airbnb gagne du terrain dans la région de Québec, certains hôteliers sont craintifs quant à l’arrivée de nouveaux modèles d’hébergement, qu’on parle de condo-hôtels ou bien de résidences touristiques.

«Il y a quelques années, on n’entendait même pas parler d’Airbnb. Aujourd’hui, il y en a beaucoup et la réglementation, il faut la resserrer. Il faut mettre des balises parce que c’est comme deux poids, deux mesures en ce moment», a dit Michelle Doré, une propriétaire d’établissements hôteliers à Québec.

Si les promoteurs obtiennent les autorisations nécessaires, ce projet de condo-hôtel au centre-ville de Québec devrait voir le jour à l’automne 2019.