5 mini-hébergements pour ceux qui sont «game» de dormir dehors cet hiver

Ce n’est pas pour vous décourager, mais maud** que l’hiver n’est pas fini!

Parce qu’il paraît que la meilleure façon d’apprécier la saison froide est d’en profiter à fond, on vous a déniché quelques mini-hébergements en nature à essayer au cours des prochaines semaines.

Ils sont très cool et (presque) tous chauffés, mais ils sont certainement plus rustiques qu’un chalet dans le Nord. Vous êtes prévenu.

Voici donc 5 mini-hébergements à essayer si vous êtes «game»!

1. Le tipi de bois

Vous connaissez probablement déjà les bulles transparentes des Pieds-sur-Terre, dans Lanaudière. Mais connaissez-vous leur tipi de bois? Il est doté d’un mini dôme transparent, d’un lit double, d’une cuisinette, d’un poêle et d’une salle de bain. Situé en pleine forêt, c’est l’hébergement le plus rustique offert sur le site.

À partir de 125 $ par nuit. Info ici.

2. La yourte dans la forêt

Vraiment zen et cosy, les yourtes sont des tentes rondes inspirées des habitations nomades de la Mongolie. Elles sont donc parfaites pour du «glamping» d'hiver un peu exotique. On en trouve un peu partout au Québec, notamment dans les parcs nationaux comme Mont-Tremblant, Mont-Mégantic ou de la Jacques-Cartier. Elles accueillent jusqu’à quatre personnes au beau milieu du bois.

À partir de 104 $ par nuit + les frais d’accès au parc. Info ici.

3. L’igloo de bois

On n’a malheureusement trouvé aucun igloo à louer à proximité de Montréal. Par contre, on a trouvé un igloo de bois en Mauricie! Il fait partie des hébergements insolites du Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, et il peut accueillir jusqu’à six personnes. Vous pourrez y cuisiner votre souper sur un poêle au propane, mais c'est encore plus facile d'aller au café du Rond Coin, qui est installé dans une belle yourte géante à l'entrée du site.

À partir de 105 $ par nuit. Info ici.

4. Le «loft» flottant

Vous rêvez de voir le Grand Nord? Il existe une option plus simple: vous rendre sur les glaces du lac Saint-Jean pour passer une nuit dans l’«Igloft». Ce mini-dôme abondamment vitré pour deux personnes est installé directement sur le lac gelé, à près d’un kilomètre du rivage. Vous y serez bien au chaud et – surtout – vous aurez l’illusion d’avoir atterri au pôle Nord.

Forfait avec repas à 339 $ pour deux personnes avec Equinox Aventure.

5. L’Hôtel de Glace

L’Hôtel de Glace, c’est à la fois une œuvre d’art et un igloo de luxe. C'est féérique et ce n’est pas si froid que ça: il fait environ - 5 °C à l’intérieur. Il ne s'agit pas d'un «mini-hébergement», on vous l'accorde, mais votre chambre vous donnera l'impression d'être dans votre propre bulle de glace.

L’hôtel, près de Québec, compte un total de 42 chambres et suites, un bar de glace, une chapelle et une zone spa où vous pourrez admirer les étoiles dans un jacuzzi.

À partir de 495 $ par personne, chambre à l’hôtel Valcartier incluse pour la nuit de la réservation. Info ici.

