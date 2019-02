Avril Lavigne n’est plus célibataire

Avril Lavigne a enfin confirmé qu’elle n’était plus un cœur à prendre. D’après plusieurs sources, la chanteuse serait en couple avec l’héritier milliardaire Phillip Sarofim, et, si elle n’a pas confirmé son identité, elle a enfin accepté de parler de sa vie amoureuse.

«Je suis sortie avec deux personnes ces dernières années, mais je ne veux vraiment pas en parler. En fait, c’est notre premier anniversaire le jour de la Saint-Valentin », a-t-elle confié sur le plateau de USA Today.

La Canadienne a déjà été mariée deux fois, l’une avec le leader de Sum 41, Deryck Whibley, jusqu’en 2010, et une autre avec le rockeur de Nickleback, Chad Kroeger, dont elle s’est séparée en 2015. Avril Lavigne est restée en bons termes avec eux. « Ce sont tout simplement de bonnes personnes. Nous avons été mariés, nous avons vécu ensemble, je connaissais leurs familles, ils connaissaient la mienne, nous sommes restés proches et il y a un respect mutuel », a-t-elle expliqué à leur sujet.

Et d’ailleurs, son ex-mari Chad Kroeger a participé à son nouvel album, Head Above Water.

« Avec Chad, en particulier, nous sommes très proches, parce que c’était une relation plus récente. Il a traversé beaucoup de choses avec moi et c’est une personne très protectrice envers moi. Il fait toujours partie de la famille. Je ne savais pas que ça prendrait cette tournure et j’en suis ravie, parce que c’est dû au fait que nous étions amis et faisions de la musique ensemble. On a simplement gardé l’amitié et avons continué à travailler sur notre relation », a confié Avril Lavigne, dont l’album est sorti ce vendredi.