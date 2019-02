Cure de jouvence pour Robert Charlebois

Après Beyoncé et Eminem, c’est maintenant autour du Garou original de proposer un album surprise avec Et voilà, secret de Polichinelle finalement dévoilé au grand public ce vendredi.

Robert Charlebois - Et voilà

★★★ ½

Sans parler de nostalgie – parce que Dieu sait que Charlebois a (trop) donné en ce sens au cours des dernières années –, le chanteur hirsute fait tout de même écho à ses premières années avec Et voilà par sa douce folie et ce beau risque.

Disons que, à deux doigts de son 75e anniversaire, Charlebois coiffe à l’arrivée Ponce de León pour boire de la fontaine de Jouvence.

Avec un peu d’aide d’amis... d’amis

La légende voudrait donc que l’artiste ait complété ce LP à Brooklyn en compagnie de Gus van Go et Werner F, réalisateurs à qui l’on doit moult collaborations avec Les Trois Accords, notamment (qui, pour la petite histoire, sont sur la même étiquette de disques que Robert Charlebois).

Un trip à trois, qui – étrangement – a autant actualisé le son de Charlebois (pour les habitués, on reconnaît la touche distincte de ses nouveaux frères d’armes) tout en nous ramenant à ses débuts plus rock psyché.

Essoufflement avant le fil d’arrivée ?

Après un premier tiers plus rythmé, Et voilà s’enlise malheureusement avec deux balades – la pièce-titre et La Divine – qui viennent ankyloser une sélection musicale jusqu’alors intéressante.

Malgré le clin d’œil doo-wop Les filles de mon âge, la suite de l’album inattendu se termine un brin en dents de scie.

Cela étant dit, ça demeure du grand Charlebois. Ne boudez pas votre plaisir !

The Cat Empire - Stolen Diamonds

★★ ½

Et de huit LP pour le groupe rock aux tendances latines et chouchou de l’Australie qui, avec Stolen Diamonds, compile une production quand même originale. En effet, le collectif s’est mis au défi de livrer une chanson par mois au cours de l’année 2018. Malgré l’aspect rabouté de la proposition, Stolen Diamonds s’avère homogène, chaleureux et diablement efficace. Là où le bât blesse, c’est dans la particularité de l’œuvre. L’orchestre semble pris à la gorge par son propre carcan et sur le pilote automatique sur plusieurs pièces. Sympa, mais sans plus.

Ladytron - Ladytron

★★★

Le retour qu’on n’attendait plus ! Après une pause de huit ans – et deux tentatives de se remettre au travail selon les médias britanniques –, le groupe électro culte sort finalement de son studio avec un sixième album percutant sous le bras. Plus lourd et énergique que Gravity The Seducer (2011), ce LP homonyme est, à défaut d’être mémorable ou dans l’air du temps, un « second souffle » aussi appréciable que pertinent. Pour fans surtout, donc, mais certains mélomanes néophytes y trouveront leur compte itou.

Ariana Grande - thank u, next

★★★★

Deux trucs viennent en tête dès la première écoute du fameux thank u, next d’Ariane Grande. 1– Un an à peine après l’excellent Sweetener, la chanteuse propose un autre album aussi pertinent dans son genre. 2– Bien que les attentes étaient diablement hautes après tout le battage publicitaire autour de la création de l’œuvre (sa rupture avec le comédien Pete Davidson, son règlement de compte avec ce dernier sur son hit thank u, next), l’artiste relève le défi avec ce cinquième LP pop RnB accrocheur sans être bébête pour autant. De la grande pop, bref.

Coup de coeur

Anemone - Beat My Distance

★★★ ½

Sensation montréalaise du moment, Anemone se distingue par son genre de prédilection fort original ici – un psych rock pop rétro aux accents brit qui plaira aux nostalgiques de Stereolab et Broadcast – ainsi que par le fait non négligeable que Beat My Distance, son premier album, est ben, ben bon. Bien qu’une vague impression de déjà entendue persiste – c’est un style musical assez niché, faut dire –, Anemone est loin de faire dans le copier-coller. Une première carte de visite aussi intrigante que convaincante, donc.