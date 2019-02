Dans nos archives: la «trudeaumanie» s’empare du Carnaval

Il y a cinquante ans jour pour jour, tout le monde ne parle que d’une chose à Québec : la visite du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui prend part aux festivités du 15e Carnaval.

Celui qui est élu depuis moins d’un an est toujours en lune de miel avec son électorat. De passage pour toute une fin de semaine, on estime qu’entre 500 000 et 600 000 personnes se sont déplacées à un moment ou à un autre pour le voir.

Ce que les médias de l’époque ont appelé la « trudeaumanie » bat toujours son plein, même si le fédéralisme rigide de Trudeau lui attire déjà des critiques d’autre part et fait craindre la présence de trouble-fêtes.

Photo d'archives

2000 policiers

Il est difficile d’ignorer sa visite, surtout qu’un dispositif de sécurité hors du commun se déploie partout dans la vieille capitale.

Pas moins de 2000 policiers municipaux, provinciaux et fédéraux veillent à la sécurité du chef d’État. Finalement, il ne se passera rien de fâcheux lors de son séjour.

Trudeau père fait de multiples apparitions publiques, notamment à la grande finale du Tournoi pee-wee. Les foules s’approchent de lui, « non pas tant pour lui faire un mauvais parti que pour lui serrer la main ou le toucher », rapporte Le Journal à l’époque.

Fidèle à son caractère flamboyant, Trudeau père lâche quelques boutades et se permet même d’emprunter la motocyclette d’un policier pour faire un petit tour devant les spectateurs.

À peine est-il descendu de l’avion qu’il déclare à Bonhomme Carnaval : « Nous aussi, à Ottawa, on vient d’avoir un drôle de Carnaval », faisant référence à une conférence avec les premiers ministres des provinces, qui s’est conclue quelques jours plus tôt et durant laquelle d’évidentes divergences sont apparues entre Trudeau et Jean-Jacques Bertrand, qui représentait le Québec.

– Texte et recherche : Dominique Lelièvre et Stéphane Doré