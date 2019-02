Difficultés sur le marché américain: Industries Lassonde prévoit des résultats en baisse

ROUGEMONT – Des difficultés sur le marché américain ont plombé les résultats financiers du producteur de jus québécois Industries Lassonde l’an dernier, notamment au cours de son quatrième trimestre terminé le 31 décembre.

Lassonde prévoit publier ses résultats officiels pour ce trimestre et l’exercice 2018 dans son ensemble le ou vers le 29 mars, mais a tenu à divulguer des résultats préliminaires non audités, vendredi, afin de faire connaître publiquement les écarts à la baisse entre ses résultats de l’an dernier et ceux de l’exercice précédent.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour l’exercice dans son ensemble a notamment baissé d'environ 13 millions $ par rapport à 2017, lorsqu’ajusté pour exclure l’impact favorable découlant de la réduction du taux d’imposition fédérale aux États-Unis en 2017 ainsi que l’impact défavorable lié aux frais d'acquisition de la société américaine Old Orchard Brands, complétée en mai dernier.

Pour le quatrième trimestre, la baisse du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Lassonde d’une année à l’autre serait d’environ 12 millions $, selon les résultats préliminaires non audités présentés vendredi.

Au quatrième trimestre de 2018, Lassonde estime que son résultat d’exploitation est de 17 millions $ inférieur à celui du trimestre comparable de l’exercice précédent, un recul «entièrement attribuable à la baisse de rentabilité des activités américaines de la société», a expliqué l’entreprise.

«La société est à ajuster son modèle d'affaires pour pallier une hausse rapide du coût de ses intrants. Elle vise à améliorer l'utilisation de ses capacités de production en remplaçant des contrats à faible marge par des contrats reflétant mieux l'état actuel du marché américain. Un retard dans la finalisation de l'un de ces nouveaux contrats et une forte pression du plus important concurrent de la société aux États-Unis ont affecté les ventes.»

Lassonde a aussi indiqué, vendredi, qu’une baisse de volume et l'inflation ont eu des impacts négatifs sur ses coûts de production et que ses résultats ont aussi été affectés par des hausses de coûts touchant les matières premières, dont la résine et les frais de transport.

«La société travaille avec diligence pour contrer les effets des hausses du coût de ses intrants et ajuster son positionnement stratégique dans un environnement des plus concurrentiels, a déclaré le président du conseil et chef de la direction d’Industries Lassonde, Pierre-Paul Lassonde. Elle doit par ailleurs noter que la rareté de main-d'œuvre, les frais de transport et les tarifs douaniers sur certains intrants créent de l'instabilité au niveau de sa base de coûts aux États-Unis.»

M. Lassonde a ajouté que l’emphase de la compagnie sur l’innovation «ne sera pas altérée par ces événements».