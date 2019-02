Effusion de joie au retour des Québécois de Haïti

Pas moins de quatre appareils ont été nécessaires pour l’opération et chacun a fait au moins cinq aller-retour entre l’hôtel et l’aéroport.

« On ne voulait pas non plus donner trop de détails sur le plan d’évacuation pour rester discret, dans le but de ne pas attirer l’attention des manifestants », a commenté la chef de l’exploitation, Annick Guérard, qui était du voyage.