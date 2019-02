Ensemble pour la persévérance

Sans tambour ni trompette se tenaient cette semaine les Journées de la persévérance scolaire. Vous en avez peut-être entendu parler ; on avait choisi comme porte-parole l’homme de l’heure, Laurent Duvernay-Tardif !

C’est une implication importante, parce qu’elle envoie le message que la lutte pour la diplomation de nos jeunes ne doit pas être le seul fait du gouvernement ou du milieu de l’éducation. C’est à une corvée collective et permanente qu’il faut s’astreindre pour les aider à réussir.

En fait, le Québec progresse quant à la diplomation de ses élèves au secondaire, mais accuse un retard qui va en grandissant avec l’Ontario, qui s’améliore plus rapidement. Cet écart a des conséquences économiques, mais plus tragique encore, se trouvent derrière les chiffres des milliers de jeunes qui voient leurs perspectives d’avenir grevées parce qu’ils n’ont pas obtenu de diplôme.

On critique souvent les politiciens qui n’en feraient pas assez pour agir sur ce problème. Or, la solution peut venir des milieux également.

Dans certaines des régions qui ont le plus progressé, comme le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la mobilisation se produit sur le terrain. Les commissions scolaires ont ouvert le bal ; les élus municipaux se sont concertés ; les institutions d’enseignement postsecondaires ont investi dans la recherche pour mieux documenter les besoins des élèves ; les employeurs se sont engagés à aménager l’horaire des jeunes qu’ils embauchent pour faciliter la conciliation avec les études.

Surtout, on a envoyé collectivement le message aux jeunes (et à leurs parents) que leur réussite était importante pour nous. Et ça marche.