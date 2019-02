Jonathan Huberdeau et Derick Brassard incertains de leur avenir en Floride

SUNRISE | Comme à chaque année à quelques jours de la date limite des transactions, les rumeurs abondent. Puisque la panne sèche perdure encore et toujours chez les Panthers, personne n’est épargné, à commencer par le nouveau venu Derick Brassard et même le jeune vétéran Jonathan Huberdeau.

Mine de rien, même s’il n’a que 25 ans, Huberdeau en est déjà à sa septième campagne en Floride. Et l’attaquant ne semble plus bénéficier du statut d’intouchable à l’approche de la journée fatidique, lundi prochain. Depuis son arrivée avec l’équipe en 2012-13, les Panthers ne se sont qualifiés en séries qu’une seule fois, en 2015-16.

L’état-major pourrait bien décider qu’il est temps de transformer le noyau de l’alignement. À ce chapitre, sans critiquer Huberdeau, l’entraîneur-chef Bob Boughner n’a rien fait pour dissiper la fumée lorsque questionné en matinée.

«Il fait partie de notre noyau, il est une pièce importante. Mais pour obtenir de bons joueurs, tu dois donner de bons joueurs», a-t-il indiqué, avant d’ajouter timidement que «je pense qu’il fait partie des plans du futur.»

Huberdeau peu préoccupé

C’est avec les Panthers que Huberdeau a donné ses premiers coups de patin dans la LNH et jamais à ce jour il n’avait vu son nom associé à des rumeurs de transactions. S’il est nerveux par rapport à cette situation qui lui est inconnue, l’auteur de 319 points en 441 parties le cache bien.

«Ça fait partie de la business. Il y a beaucoup de rumeurs, mais c’est le cas dans toutes les équipes. C’est sûr que c’est la première fois que mon nom sort, mais je ne m’inquiète pas avec ça. Je joue au hockey, je suis content ici et c’est ici que je veux rester», a affirmé Huberdeau après l’entraînement matinal des Panthers.

Ce dernier entend aborder le directeur général Dale Tallon à ce sujet, mais assure qu’il vit bien avec cette réalité. Selon lui, le reste du vestiaire n’est pas non plus rongé par l’anxiété.

«C’est sûr qu’on a vu qu’ils ont échangé un gars comme (Nick) Bjugstad et ça faisait longtemps qu’il était ici. On sait qu’ils parlent de changements, mais on ne sait pas ce qui va arriver et on ne peut rien contrôler. Ça fait longtemps qu’on ne fait pas les séries et c’est certain qu’ils peuvent penser à changer le noyau, mais on ne se préoccupe pas de ça. Il faut juste commencer à gagner pour que le noyau demeure intact», soutient-il.

Brassard dans les valises

La situation est différente pour Derick Brassard, qui vient à peine de poser ses valises à Sunrise. Sans attachement réel aux Panthers, celui qui s’est baladé entre New York, Ottawa, Pittsburgh et la Floride depuis 2016 se prépare mentalement à la possibilité de devoir déménager ses pénates de nouveau.

«Je suis ouvert aux deux options : rester ou partir. Je suis prêt à rester s’ils veulent me garder. Si ce n’est pas le cas, j’irai finir l’année ailleurs.

«Il y a de bons jeunes joueurs de talent avec Barkov, Trocheck, Huberdeau. Tu peux bâtir de belles choses. Il y a aussi des rumeurs avec les deux Russes de Columbus (Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky) qui aimeraient venir ici cet été. Oui, je suis ouvert à rester avec les Panthers. Mais je suis conscient qu’à la date limite des transactions, je pourrais encore bouger», s’est-il exprimé.

D’ailleurs, Brassard semble en quête de la situation idéale depuis qu’il a quitté les Rangers et n’hésite pas à confier qu’il n’a jamais vraiment su trouver sa place parmi les vedettes en place à Pittsburgh.

«Quand tu arrives dans cette équipe et que tu ne fais pas partie du noyau des joueurs qui ont gagné trois fois la coupe Stanley, c’est plus difficile pour l’adaptation. Je ne peux pas dire que c’est un meilleur endroit pour moi en Floride puisque je ne sais pas si je serai encore ici dans une semaine, mais je pense que je devais passer à une autre chose.»