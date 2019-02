La tarentule à corne

La sympathique bestiole est brune, poilue, équipée de deux crocs, elle mesure environ dix centimètres de circonférence et porte sur son dos une espèce de corne molle dont on ignore l’utilité. La tarentule ne tue pas, mais elle se lève sur ses pattes arrière pour mieux mordre.

J’ai une peur démentielle des araignées, des serpents et des scorpions. Je ne sais pas comment j’ai fait, en Arizona, pour flatter une tarentule qu’un biologiste du Sonora Desert Museum m’avait tendue.

Le Sud, non merci. Même pas la Floride où j’ai déjà aperçu un alligator dans un fossé que je m’apprêtais à enjamber. Là où une amie me racontait que ses parents devaient vider leur piscine le matin de serpents adeptes d’hydrothérapie nocturne.

Marie, mon adjointe à Châtelaine, a vécu en Australie, le quartier général des bestioles à éviter pour vivre vieux. Elle faisait le ménage avec des gants à l’épreuve d’arachnides dangereux qui se réfugient dans les coins et derrière les tableaux.

Un gros serpent paresseux vivait emmuré sous son patio, se nourrissant de bestioles qui lui passaient sous le nez, et que les autorités lui ont suggéré de laisser tranquille.

Ma fille aînée a fait le tour de l’Australie en VR. Elle me racontait qu’il y avait tellement de serpents sur le bitume chaud qu’il était impossible de les éviter. Splash splash sur des milliers de kilomètres.

La femme grimpée sur une chaise qui hurle à la mort parce qu’elle a vu une souris est un classique de l’horreur. Je n’ai pas peur des souris, mais je me suis déjà retrouvée debout sur une commode dans une chambre d’hôtel au Mexique après qu’une gigantesque (à mes yeux) araignée rouge sang est passée devant moi quand j’ai ouvert la porte-patio.

On m’a changé d’hôtel, merci, et on m’a expliqué que j’avais probablement croisé une recluse brune, une araignée pour laquelle il n’y a pas d’antidote.