L’amour pour la première fois

Après 17 ans de carrière, Corneille lance pour la première fois un album francophone majoritairement composé de chansons originales inspirées par l’amour. Écrit en duo avec sa femme, Sofia De Medeiros, l’album Parce qu’on aime se veut la suite logique de son tout premier disque, Parce qu’on vient de loin, sorti en 2002.

Ce n’est pas un hasard si Parce qu’on aime paraît le lendemain de la Saint-Valentin. En fait, dans un monde idéal, Corneille aurait même préféré le lancer le jeudi 14 février. Mais comme les parutions de disque se font seulement les vendredis, il a dû se résigner à l’idée de le lancer le lendemain de la fête de l’amour.

« Symboliquement, je me suis dit que c’était peut-être plus fort, finalement. Dans l’album, on parle beaucoup d’amour qu’on veut faire durer. L’idée du lendemain de la Saint-Valentin, c’est se demander ce qui reste après la folie de cette journée. »

Marié à Sofia De Medeiros depuis 12 ans – ils ont deux enfants de huit et trois ans –, Corneille sentait qu’il avait enfin le goût de parler d’amour sur un disque. « C’est le quatrième album que j’écris avec Sofia et j’imagine qu’on avait l’impression d’avoir acquis assez d’expérience pour parler d’amour. Je voulais le faire d’une manière franche et honnête en sortant un peu de la romance et du glamour. On parle de la passion, mais on voulait aussi l’aborder de manière réaliste en parlant des difficultés. »

Travail complémentaire

Dans son album précédent, Love & Soul, Corneille reprenait de grandes chansons d’amour d’artistes comme Cyndi Lauper, George Michael et Chris Isaak. Mais en français, il s’était rarement lancé dans l’écriture de pièces romantiques. « L’amour n’a jamais été un thème de prédilection, dit-il. Sur tous mes disques, on retrouve peut-être deux chansons d’amour au total ! Dans le passé, j’ai plutôt écrit des chansons avec un certain engagement social, des chansons qui parlaient de résilience et d’observation de la société dans laquelle je vis. »

Qu’aime-t-il de la plume de sa femme ? « Sofia a une manière d’écrire qui part beaucoup de l’abstrait pour raconter quelque chose de concret. Elle a une façon très imagée de raconter les choses. [...] Après plus de 15 ans à faire de la chanson, à composer, écrire et réaliser, je me rends compte que j’ai atteint un plafond en terme de liberté que je peux m’offrir. Mon point de départ, c’est très souvent la musique, la mélodie, l’harmonie. Et elle, c’est l’inverse, ça part vraiment des mots. »

Quand on lui demande pourquoi il a choisi d’appeler ce nouvel album Parce qu’on aime, Corneille répond que le titre fait à la fois référence à la thématique de l’amour, mais aussi à son premier album, Parce qu’on vient de loin. « Quand je faisais écouter les nouvelles chansons à mon entourage, unanimement on me disait qu’on retrouvait enfin mon son du premier album. Pour moi, c’est très abstrait. Le son, je l’ai créé dans la spontanéité. Je ne peux pas décortiquer les ingrédients qui le caractérisent. »

Se reconstruire

Corneille fêtera ses 42 ans le mois prochain. Comment voit-il l’évolution de sa carrière ? « Je trouve que c’est une carrière qui s’est portée exactement comment elle devait se porter, répond-il. Étant la personne que je suis, je n’aurais pas pu avoir une autre carrière. Il y a eu un énorme succès au début, qui m’a porté pendant plusieurs années. Puis il y a ensuite eu une longue période de silence où on ne m’a pas vu ni entendu. Parce que je devais me reconstruire, chose que je ne pouvais pas faire en étant dans l’œil du public. J’ai aussi voulu être présent pour ma famille. Je suis fier de mon parcours. Il s’est fait de choix pas toujours faciles, mais qui me rendent très heureux aujourd’hui. »

Sa prochaine tournée, qui se fera à l’automne, Corneille voudra l’orienter le plus possible au Québec, afin de rester proche de sa famille. « La beauté de travailler au Québec, c’est que 80 % des dates que je fais, je peux rentrer chez moi le soir. C’est magique. Et pour la France, on a établi une règle depuis longtemps, Sofia et moi. Je ne pars jamais plus de 15 jours. Avant, on était plus mobiles. Mais avec deux enfants, c’est plus difficile. C’est moi qui pars, mais pour de courtes périodes. »

Le nouvel album de Corneille, Parce qu’on aime, est sur le marché. Pour plus d’infos : corneilleofficiel.com.