Le calvaire d’un enfant turbulent et d’un père absent

Notre fils de 8 ans est une tornade. Il est incapable de rester tranquille deux minutes, sauf quand il est devant ses jeux électroniques, la seule chose qui arrive à le concentrer totalement. Il n’est pas premier de classe, mais ses notes sont satisfaisantes. Sauf que vous ne pouvez pas savoir l’énergie que ça me demande de le faire s’asseoir pour exécuter ses travaux scolaires. Comme je me rends aussi aux rencontres de parents à l’école, c’est encore moi qui dois sévir quand son enseignante me dresse la liste de ses comportements à améliorer. Comment faire pour que mon mari s’implique ?