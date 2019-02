Le danger de vouloir renouer avec des parents dysfonctionnels

Je m’adresse à Jean-Luc, ce jeune adulte qui a passé son enfance en famille d’accueil pour cause de parents dysfonctionnels et alcooliques, sous la supervision de travailleurs sociaux et de psychiatres qui lui ont rendu la vie si difficile. Comme il a réussi à s’en sortir malgré tout, qu’il a aujourd’hui une blonde adorable et que tout va bien pour lui, je comprends qu’il veuille boucler la boucle de son enfance en renouant avec ses parents dont il a su qu’ils faisaient désormais partie des AA, et donc qu’ils avaient des chances d’être plus présentables.

Vous Louise, vous l’incitez à aller de l’avant avec son projet, tout en lui indiquant qu’il risque de retrouver des parents différents de ceux qu’il a connus, vu leur nouvelle sobriété. Mais ce que vous ne lui dites pas, c’est que peut-être, aussi, malgré leur sobriété, sont-ils demeurés des êtres infréquentables.

Si je me fie à ce que j’ai vécu moi-même, le choc risque d’être brutal. Je fus un enfant de la DPJ et mon parcours a des similitudes avec le sien. Toute mon enfance j’avais rêvé de retrouver mes parents et de mener une belle vie de famille comme les autres garçons de mon entourage. Alors à 20 ans, deux ans après ma sortie du centre, j’ai entamé une procédure qui devait m’emmener vers le bonheur. Et ce que j’ai trouvé fut tout autre.

Mon père avait cessé de boire et ma mère d’endurer ses folies. Mais l’un comme l’autre avaient été tellement marqués par toutes les années de tumulte vécues ensemble, qu’ils en étaient devenus pas endurables. Seule ma sœur réussissait à avoir une relation potable avec eux. Toute la famille les avait délaissés. Ce que je fus moi aussi obligé de faire pour ne pas me blesser de nouveau à leur contact. Vous auriez dû ajouter à votre réponse « Prends garde Jean-Luc ! » Peut-être cela l’aurait-il retenu de se laisser aller à une envie qui risque de le mener vers une issue aussi difficile que la mienne. Je suis resté un écorché de la vie à cause de ça.

Un gars qui peine à trouver la paix depuis ce temps