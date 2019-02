Le diable au Vatican

Après l’histoire horrible de ces sœurs qui ont été utilisées pendant des années comme esclaves sexuelles par des prêtres, l’Église catholique a encore été secouée par un scandale sexuel, cette semaine.

Cette fois-ci, c’est le cardinal américain Theodore McCarrick qui a été défroqué par le pape lui-même pour une histoire d’abus.

Question quiz : ça prend combien de pommes pourries pour qu’on commence à se demander s’il n’y a pas un problème avec le verger ?

SI C’ÉTAIT AMAZON

Imaginez ce qui arriverait si ces scandales n’impliquaient pas l’Église catholique, mais une multinationale.

Google, mettons. Ou Amazon.

On découvrirait qu’un cadre de Washington a commis des abus dans le cadre de ses fonctions.

Puis deux cadres de San Francisco. Et six cadres de Belfast. Et 10 cadres de Rome. Et 12 cadres de Santiago. Et 249 cadres de Boston.

Et Brooklyn. El Paso. Grand Rapids. Detroit. Burlington. Chicago. Philadelphie. Seattle. Memphis. Sacramento. Palm Beach. Savannah. New Orleans.

En Australie. Au Canada. Au Brésil. En Angleterre. En Belgique. En Espagne. Au Pérou. Au Chili. En Afrique du Sud. En Argentine. En Nouvelle-Zélande. En Allemagne. Aux Philippines. En Écosse. Au Mexique. Au Kenya. En République dominicaine. Au Sénégal. En Croatie. En France.

Et au Québec.

Vous croyez qu’on dirait que ce ne sont que des faits isolés ? Qu’on ne se poserait pas des questions sur la culture de cette entreprise ?

Qu’on ne ferait pas enquête ? Qu’on ne demanderait pas la tête du patron et celles de ses associés ?

Qu’on ne fermerait pas tout simplement la boîte ?

Regardez ce qui est arrivé à Juste pour rire. Sur la base de simples allégations.

TOUJOURS DEBOUT

Eh bien, c’est exactement ce qui arrive avec l’Église catholique.

À la fin du film Spotlight, l’extraordinaire long métrage qui raconte l’enquête que des reporters du Boston Globe ont menée sur les abus sexuels commis durant des dizaines d’années par des prêtres dans la région de Boston, on dresse la liste des villes et des pays où de tels abus ont été commis.

L’écran se remplit de noms pendant de nombreuses minutes.

Tous les noms de villes et de pays que j’ai cités plus haut.

Et d’autres.

Ça couvre la planète au grand complet.

Aucune entreprise, même la plus grosse, même la plus riche, même la plus puissante, ne survivrait à une telle secousse.

Aucune.

Or, l’Église catholique continue de faire la morale à ses ouailles. Et le Vatican est toujours le quartier général d’une des institutions les plus riches, les plus puissantes et les plus influentes au monde.

DES POMMES POURRIES

Si c’était une entreprise privée, ça ferait longtemps que la police aurait débarqué dans les bureaux des directeurs et qu’elle aurait apposé des scellés sur la porte.

Mais c’est une institution religieuse.

Alors on passe l’éponge.

Et on s’en remet à la bonne volonté de son patron.

« Oui, nous savons que nous avons des problèmes, et nous les prenons très au sérieux... »

Et pendant ce temps, un scandale éclate. Puis un autre. Et un autre. Et un autre.

« Des pommes pourries », dit-on.

Ça prend combien de pommes pourries pour qu’on se dise qu’il y a quelque chose qui cloche avec le verger ?