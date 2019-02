Le rêve d’une vie à bord d’un minibus scolaire acheté 6000$ sur Kijiji

Un couple de Québécois, qui parcourt les Amériques à bord d’un mini-bus depuis plus d'un an et demi, a revu ses priorités. Ils adorent tellement leur nouvelle vie qu'ils n'envisagent pas de revenir s'installer au Québec après leur périple.

Après 35 000 km et 11 pays visités, l’aventure se poursuit pour Catherine L’Italien et son conjoint Patrick Maillé, partis en septembre 2017 à bord d’un mini-bus transformé pour leurs besoins. Photo tirée de Facebook

« Pour moi, le bonheur, c’est d’avoir la liberté de faire ce que j’aime, de ne pas être endettée et de ne pas travailler juste pour payer des comptes. J’ai la liberté de voyager parce que je ne suis pas prise dans un cycle de consommation qui ne finit plus », affirme Catherine qui a renoncé à une carrière chez Bombardier Produits récréatifs dans un poste administratif.

« On réalise qu’on n’a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ça ne nous coûte pas cher pour vivre. On a adopté un mode de vie nomade », ajoute-t-elle. Photo tirée de Facebook

Le couple, originaire de Magog, envisage de jeter l’ancre en Amérique du Sud, une fois qu’il aura complété son aventure, probablement en Équateur. Le retour au Québec ne fait pas partie des plans.

« On voit la vie différemment. Nos besoins ont changé. On n’a plus l’aspiration d’avoir une grande carrière et de faire beaucoup d’argent parce qu’on a réalisé, en fin de compte, que ce n’est pas cela qu’on veut », confie Catherine, 30 ans, qui est en couple avec Patrick depuis une dizaine d’années.

« Ça va être difficile de revenir à la maison », prévient son conjoint de 35 ans qui est électricien de métier.

« Ici, on n’a pas besoin de manteau d’hiver. On n’a pas besoin de pneus d’hiver. On n’a pas besoin de travailler autant. C’est moins compétitif », dit-il.

Un budget de 1000 $ par mois

Leur routine, qui consiste à se levers vers 7 h 30-8 h, pour ensuite aller marcher en ville, pêcher ou surfer, n’est pas incompatible avec leur désir de fonder une famille.

« C’est plus compatible qu’au Québec où tu vas porter ton enfant le matin à la garderie. Tu ne le vois pas de la journée. Tu vas le chercher le soir, tu le nourris et tu le couches et tu recommences le lendemain », poursuit-il d’un trait. Photo tirée de Facebook

Leur budget est d’environ 1000 $ par personne/par mois. Cela comprend les dépenses comme le carburant, les assurances, les visas, la nourriture, etc.

Depuis qu’ils ont quitté le Canada, ils ne sont revenus qu’une seule fois au Québec, l’été dernier.

« Après un an, on s’est rendu compte qu’on n’était pas assez loin. On voulait poursuivre. On a entreposé notre véhicule et on est retourné au Québec en avion pour l’été. En quatre mois, on a fait assez de sous pour repartir une autre année », indique Catherine.

Dernier droit

Lorsque Le Journal les a contactés, les deux Québécois se trouvaient à Medellin, en Colombie, la ville du printemps éternel.

Ils ont embarqué leur mini-bus sur un bateau au Panama pour gagner un port en Colombie puisqu’aucune route ne traverse encore la région du Darién, une jungle dense et dangereuse. Photo tirée de Facebook

Leur seule mésaventure est le vol de leurs vélos en Basse-Californie, au Mexique, mis à part quelques bris mécaniques. ► Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur la page Facebook D BUS LIFE.

Top 5 des plus beaux endroits visités