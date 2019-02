Les déneigeurs de toiture croulent sous les appels

Les déneigeurs de toiture sont débordés depuis quelques jours. Les nombreux effondrements causés par le poids de la neige semblent inquiéter les propriétaires, qui sont jusqu’à 20 fois plus nombreux à appeler pour prendre rendez-vous qu’à l’habitude.

« La dernière fois que j’ai été aussi occupé, c’était au temps du verglas [de 1998]. On a entre 50 et 100 appels depuis les derniers jours, du rarement vu. D’habitude, c’est cinq, en moyenne », témoigne Simon Brunelle, propriétaire de l’entreprise Toitures Élastomères, qui couvre la grande région de Montréal et ses environs.