Les frères Hanson font fureur

Les frères Hanson ont tous connu des carrières dans le hockey professionnel, soit dans l’Association mondiale ou dans la Ligue nationale de hockey. Mais qu’importe, c’est grâce aux trois films Slap Shot qu’ils continuent aujourd’hui de faire le tour du monde pour rencontrer leurs fans !

De toutes les personnalités qui ont défilé au Centre Vidéotron au cours du week-end, on aurait pu penser que Guy Lafleur, Marcel Dionne ou Raymond Bourque auraient été les plus populaires. Eh bien non, ce titre revient sans aucun doute aux trois frangins !

Vêtus de leurs chandails des Chiefs de Charlestown, de leurs lunettes signatures et du bon vieux « foil » sur les jointures, ils ont fait plusieurs heureux lors du week-end.

« Nous sommes trois belles personnes bourrées de talent. Ce n’est pas une surprise pour nous d’être toujours aussi populaires », a lancé en boutade Steve Carlson, qui jouait le rôle de Steve Hanson dans le film culte.

« Je pense que l’humour traverse le temps. Quand tu regardes Slap Shot, tu ris chaque fois », ajoute sur une note plus sérieuse Dave Hanson, le seul qui ne joue pas son propre rôle dans le film.

Pas trois frères

Car non, les frères Hanson ne sont pas trois frères. Le film, au départ, a été basé sur la vie des trois frères Carlson, mais au moment de commencer le tournage, Jack a été rappelé par les Oilers d’Edmonton de l’époque de l’AMH pour les séries éliminatoires. Il a donc été remplacé par Dave Hanson, qui avait été le coéquipier des frères Carlson avec les Jets de Johnstown de la North American Hockey League (NAHL).

Finalement, Jack est celui qui a eu la plus belle carrière des quatre, disputant 272 matchs dans l’AMH et 236 dans la LNH. Steve (173 dans l’AMH et 52 dans la LNH), Jeff (sept parties dans l’AMH) et Dave Hanson (103 matchs dans l’AMH et 33 dans la LNH) ont tous aussi connu une carrière professionnelle.

Steve a même été le cochambreur de Wayne Gretzky lorsque ce dernier a été échangé des Racers d’Indianapolis aux Oilers d’Edmonton, lors de la saison 1978-1979.

« Ils l’ont placé dans la même chambre que moi en me demandant de lui montrer comment jouer au hockey, parce qu’il ne patinait et ne lançait pas très bien. Je lui ai tout montré, mais il ne me donne aucun crédit ! », ajoute-t-il, toujours en riant.

Rôle déterminant

Mais, peu importe ce qu’ils ont fait dans leur carrière de hockeyeur, ce n’est pas pour ça qu’ils sont toujours populaires. À part peut-être le seul frère qui n’a pas participé au film ! «Il a une pension [de la LNH] lui, au moins !», rigole Jeff Carlson.

Pourtant, ils ne se considèrent pas comme des acteurs.

« On n’a jamais été des acteurs, on jouait notre propre rôle. Au début, George Roy Hill [le réalisateur du film] nous avait donné un script et nos lignes à mémoriser et ça ne fonctionnait pas du tout. Après, il nous a simplement dit d’être nous-mêmes et de faire rire. C’est ce qu’on a fait », raconte Steve.

Les frères Hanson ont d’ailleurs procédé à la mise au jeu protocolaire précédant le match des petits Nordiques dimanche après-midi. Le personnel d’entraîneurs de l’équipe était assurément plus excité par la présence des trois joueurs-acteurs que par celle des joueurs !

« Quand je jouais, on regardait les Slap Shot 1, 2 et 3 dans l’autobus à chaque voyage. Je connais les répliques, donc de les voir en vrai, c’est spécial. Les joueurs commencent aussi à connaître ça. Cette année, on leur a fait écouter le 1, même si les parents ne sont pas trop d’accord. Je pense quand même qu’on était plus contents qu’eux », a mentionné en rigolant l’entraîneur-chef des petits Nordiques, Francis Lemieux, qui a pris la peine de serrer la pince aux trois frères avant qu’ils ne procèdent à la mise au jeu.

Éliot Litalien prend les choses en main

Les petits Nordiques de Québec tiraient de l’arrière 1-0 après une période face aux Bears de Hershey, avant que l’attaquant Éliot Litalien n’explose avec deux buts sans réplique au second tiers, pour mener les Fleurdelisés vers un gain de 2-1, dimanche après-midi.

Le deuxième filet a été particulièrement spectaculaire, puisque l’attaquant s’est faufilé à travers les défenseurs adverses, avant de battre le gardien d’une belle feinte suivie d’un tir dans la partie supérieure du but.

Tout ça, devant une imposante foule réunie au Centre Vidéotron. Pour la première fois de l’événement, la coursive supérieure a même été ouverte pour répondre à la demande.

« C’était un sentiment incroyable de marquer ici. Tout le monde criait. Je ne sais pas comment décrire ça. En tant qu’équipe, on était nerveux, mais une fois que le match a commencé, le stress est tombé et on a joué notre match. Je pense qu’on est capables d’aller loin », a mentionné Litalien.

L’entraîneur Francis Lemieux reconnaissait avoir senti de la nervosité chez ses jeunes troupiers qui, à part le capitaine Xavier Veilleux, vivent pour la première fois l’attention médiatique rattachée au fait de porter le chandail des Remparts ou celui des Nordiques au Tournoi pee-wee. Veilleux avait représenté les Diables rouges l’an dernier.

« C’est le fun pour eux, mais c’est aussi stressant. Ils sont contents de faire des entrevues, mais en dedans d’eux, ils sont “shakés” ben raide ! Ça paraissait en première période, mais par la suite ça s’est replacé. »

La rondelle à lavoie

Après le match, Lemieux a remis la rondelle de la rencontre au défenseur Thomas Lavoie. Son père, Simon, est un militaire déployé en Ukraine depuis le début de la saison de hockey.

« Il y a des parents qui font des sacrifices financiers, mais lui, il est à l’autre bout du monde et peut même pas voir son fils. Je trouvais que c’était la moindre des choses de remettre la rondelle à Thomas aujourd’hui. On fait tous des sacrifices différents », a expliqué Lemieux, interrompu pendant quelques secondes par le jeune défenseur venu le remercier pour ce beau geste.

Les Nordiques affronteront mercredi le gagnant du match de ce lundi matin entre les Polish Eagles de Zietara et les Pionniers du Nord-Ouest.

Les résultats

Inter B

Vasas Budapest 1

Brûleurs de loups de Grenoble 5

AA-Élites

Blue Jackets de Columbus 4

K&B Stars de Slovaquie 3

Inter B

Basques de Sept-Îles 9

Firestorm de Guildford 0

Inter B

Veneto 1

Ducs d’Angers 2

AA-Élites

Nordiques de Québec 2

Bears Jr de Hershey 1

AAA

Canadiens de Montréal 3

Wildcats de Whitby 1

AAA

Penguins Elite de Pittsburgh 4

Team Maryland 2

AAA

Thunderbirds du Colorado 0

Blues de St. Louis 3

Inter B

Ice Crocs d’Australie 1

Équipe Roumanie 7

AAA

99ers de Brantford 8

Rangers Jr de Mid Fairfield 2

AA-Élites

Selects Suisse Est 1

Phantoms de Lehigh Valley 0

Les matchs d’aujourd’hui

Inter B

8 h | Ice Dome du Mexique c. Lithuania Hockey Punks Academy

Inter B

9 h 15 | Fantômes de Delémont c. Gladiators d’Aosta

AA-Élites

10 h 30 | Polish Eagles de Zietara c. Pionniers du Nord-Ouest

AA

11 h 45 | Rangers Jr du Connecticut c. Shamrocks de North Shore

Scolaire

13 h | Bruins de Blyth Academy c. Diabolos de Lucille-Teasdale

Scolaire

14 h 15 | Flames de Vermont HS c. Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph

AA-Élites

15 h 30 | Lions de Zurich c. Nationale de Montréal

AA-Élites

16 h 45 | Cataractes de Shawinigan c. Selects pee-wee de LSA

AA

18 h | Coyotes de Mauricie-Est c. Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu

Inter B

19 h 15 | Lynx de Haute-Beauce c. Seigneurs de Lotbinière

AA-Élites

20 h 30 | Phoenix de Sherbrooke c. Armada de Blainville-Boisbriand