Mathieu Choinière prend du galon

Mathieu Choinière a beau n’avoir que 20 ans, il n’est plus considéré comme une recrue au sein de l’Impact de Montréal.

La preuve, c’est lorsqu’Ignacio Piatti a déclaré forfait avant le match préparatoire de samedi contre l’Union de Philadelphie, le Québécois a été appelé en renfort sur l’aile gauche, même s’il est traditionnellement davantage un milieu relayeur.

«Dix minutes avant le match, j’ai su que "Nacho" avait eu un petit ennui et que j’allais le remplacer sur le côté gauche», a indiqué le jeune homme au journaliste de la chaîne TVA Sports Nicolas A. Martineau.

L’entraîneur Rémi Garde n’a pas hésité à faire appel au jeune homme, qui lui fait notamment bonne impression lors des entraînements.

«Je vois Mathieu progresser depuis quelque temps et il n'y a pas 50 solutions pour le moment [à la position d’ailier gauche], a-t-il souligné. Mathieu est capable de jouer à plusieurs positions, il a un gros volume de jeu [...] et il a musclé son jeu.»

«Peu importe la position, je suis là pour aider l'équipe et avoir le plus de minutes possible. Si le "coach" veut m'utiliser à gauche, à droit ou au milieu, je suis prêt», a assuré Choinière, qui a d’ailleurs eu l’occasion d’évoluer aux côtés de son frère David lors du match de samedi.