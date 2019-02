Photos souvenirs: Marcel Sabourin

Professeur Mandibule

Photo d’archives

Marcel Sabourin après avoir joué pour les enfants avec La Roulotte de Paul Buissonneau décrochait le rôle marquant du Professeur Mandibule, une espèce de sage à plumes qui a marqué toute une génération de jeunes, avec ses réflexions ponctuées de fantastiques « Pit Pit Pit Pit ! » dans les séries de Radio-Canada La Ribouldingue et Les Croquignoles, aux côtés notamment du non moins spectaculaire Paillasson (Jean-Louis Millette) au cours des années 1960 et début 1970.

Débuts au cinéma

Photo d’archives

Marcel Sabourin, 33 ans, en 1968, il y a un peu plus de 50 ans. Il était déjà le Mandibule des émissions jeunesse, mais aussi l’acteur de cinéma à ses débuts. L’année précédente était sorti en salles le long métrage Il ne faut pas mourir pour ça, dont il était coscénariste avec le réalisateur Jean Pierre Lefebvre et dans lequel il jouait le premier rôle d’Abel. Ce film remporta plusieurs prix et l’acteur a poursuivi sa longue route.

Meilleur acteur

Photo d’archives

En 1982, Marcel Sabourin en entrevue pour parler de l’un de ses premiers grands rôles au cinéma, celui de Clovis dans le film Les doux aveux, de Fernand Dansereau (Parc des Braves, Filles de Caleb), qui lui permit de remporter le prix Génie canadien du meilleur acteur pour un rôle principal, devant de grosses pointures comme Donald Sutherland, en nomination pour Threshold. Durant sa carrière, Marcel Sabourin a joué dans plus de 50 films et autant de séries télé.

Jusqu’à Cannes

Photo d’archives

Dans J.A. Martin photographe, long métrage sorti en 1976 qui remporta le prix œcuménique au prestigieux Festival de Cannes en 1977, trophée remis au meilleur film de qualité artistique au service d’un message. C’était l’un des premiers grands succès de l’acteur au cinéma. Il avait cosigné le scénario – une grande histoire d’amour – avec le cinéaste Jean Beaudin. Monique Mercure (photo) remporta le prix d’interprétation féminine.

Avec Janette

Photo d’archives

À l’anniversaire de naissance de Janette Bertrand en 1987, l’auteure entourée de sa fille Isabelle Lajeunesse, Benoît Marleau et Marcel Sabourin, qui était l’un des comédiens des dramatiques L’Amour avec un grand A diffusées à Télé-Québec. Il avait aussi participé au téléroman S.O.S. j’écoute, deux séries à portée sociale. À la même époque, il se joignait à la Ligue nationale d’improvisation (LNI).

► On retrouve avec joie Marcel Sabourin dans la série Lâcher prise les lundis 19 h 30 à Radio-Canada. Il joue le rôle du juge Legault à la retraite, l’exécrable grand-père de Valérie (Sophie Cadieux) et père de Madeleine (Sylvie Léonard), devenue par la force des choses aidante-pas-naturelle, puisqu’il est atteint d’un début de démence.

► Le comédien récidive avec le livre-CD Encore et toujours... rien pantoute, qui compte 86 nouveaux textes poétiques, existentiels et humoristiques. Ce livre fait suite à ses Petits carnets du rien-pantoute publiés à l’automne 2017.

► Dans le portrait biographique de Robert Blondin Tout écartillé (clin d’œil aux paroles de la chanson de Robert Charlebois, que Marcel Sabourin a écrite en 1969), l’acteur revient sur ses 65 ans de carrière. Aussi, les confidences de ses proches, collègues et amis, dont Robert Charlebois et Denys Arcand.

► Marcel Sabourin enseigne à l’INIS et aux Ateliers Danielle Fichaud.