Scott Niedermayer honoré par les Ducks

Les Ducks d’Anaheim ont retiré le numéro 27 de Scott Niedermayer, dimanche, avant leur duel contre les Capitals de Washington.

Niedermayer est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire des Ducks à voir son numéro monter dans les hauteurs du Honda Center. Les deux précédents, soit Teemu Selanne et Paul Kariya, étaient présents pour la cérémonie.

«[Scott] est la définition de la grâce sous pression et il est sans contredit le plus grand champion de notre génération», a dit Kariya. «Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et c’est l’honneur absolu d’avoir ton chandail près du 8 et du 9. Merci beaucoup», a quant à lui lancé Selanne.

Niedemayer, qui a disputé cinq saisons avec l’organisation californienne, a récolté 60 buts et 264 points en 371 parties, remportant la coupe Stanley en 2007.

Il est devenu le neuvième joueur à voir son maillot retiré par deux équipes dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Les Devils du New Jersey lui ayant également réservé cet honneur en 2011. Il a gravé son nom trois fois sur la coupe Stanley avec les Devils, en 1995, 2000 et 2003.

Au total en carrière, l’arrière a totalisé 172 filets et 740 points en 1263 matchs. Il a remporté une fois le trophée Norris remis au meilleur défenseur et une fois le trophée Conn-Smythe, décerné au joueur par excellence des séries éliminatoires.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2013.