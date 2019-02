Un cadavre découvert dans un congélateur 18 ans après la disparition d’une Croate

ZAGREB | Une mystérieuse disparition il y a dix-huit ans d’une étudiante croate semble avoir été élucidée: la police a indiqué dimanche avoir découvert un cadavre enfermé dans un congélateur, dans une maison appartenant, selon la presse, à la soeur de la victime.

Jasmina Dominic avait 23 ans lors de sa disparition en 2000. Originaire de Mala Subotica, une localité du nord de la Croatie, elle était à l’époque étudiante à Zagreb.

La famille n’avait signalé sa disparition que cinq ans plus tard, selon la police.

«Nous supposons que le cadavre découvert dans le congélateur est celui d’une femme née en 1977 et dont la disparition avait été signalée le 16 août 2005», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police régionale, Nenad Risak.

Le cadavre a été découvert dans la maison dans laquelle habite la soeur de la victime, avec son mari et trois enfants, selon le site d’information régional «eMedjimurje».

Le porte-parole de la police a refusé de préciser la façon dont le cadavre a été découvert, en expliquant qu’»il s’agit d’éléments importants pour le déroulement de l’enquête».

La police a cependant arrêté à Mala Subotica une femme âgée de 45 ans, a-t-il ajouté. Il s’agit, selon le parquet, de la soeur de la victime.

Cette femme est soupçonnée «d’avoir tué sa soeur en 2000 ou en 2001 et d’avoir caché le cadavre dans le congélateur qui se trouvait dans un couloir, au rez-de-chaussée de la maison», selon un communiqué du parquet.

Une autopsie devrait permettre d’identifier la victime et d’apporter plus d’éléments sur sa mort, selon la police et le parquet.

Le père de Jasmina Dominic, décédé il y quelques années, avait déclaré en 2011 dans la presse que sa fille lui avait dit en 2000 qu’elle irait travailler sur un bateau de croisière et qu’elle comptait aussi aller vivre à Paris.