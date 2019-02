Une autre fille de Petr Korda s’illustre au golf

L’Américaine Nelly Korda a signé sa deuxième victoire en carrière au sein de la LPGA en remportant dimanche l’Omnium d’Australie ISPS Handa.

Gagnante du Championnat Swinging Skirts de Taïwan en octobre dernier, la fille de l’ancien joueur de tennis Petr Korda et sœur de la golfeuse professionnelle Jessica Korda a empoché la somme de 195 000 $ pour son triomphe. Elle a remis une carte de 67, cinq coups sous la normale, durant la ronde finale pour conclure avec un cumulatif de 271 (-17).

Nelly Korda a devancé par deux coups la Sud-Coréenne Jin Young Ko (64). La Taïwanaise Wei-Ling Hsu (68) a pris le troisième rang à 276 (-12) avec un coup de moins à son actif que la Japonaise Haru Nomura (70) et Angel Yin (66), des États-Unis.

La Canadienne Alena Sharp (68) a bien fait avec un total de 278 (-10) lui valant une égalité en sixième place. Sa compatriote Jaclyn Lee (68) a fini 22e à 282 (-6).

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay avait subi le couperet à mi-chemin de la compétition.

Jimenez renverse Langer et Browne

Chez les seniors, l’Espagnol Miguel Angel Jimenez a calé un oiselet au premier trou de prolongation pour défaire l’Allemand Bernhard Langer et l’Américain Olin Browne, et enlever les honneurs de la Classique Chubb du circuit senior de la PGA à Naples, en Floride.

Jimenez (66) a obtenu son septième gain à vie chez les 50 ans et plus et son premier depuis sa victoire à l’Omnium britannique senior de juillet 2018.

Le gagnant ainsi que Browne (66) et Langer (68) ont terminé avec un pointage de 200 (-13). Le Canadien Stephen Ames (71) s’est contenté de la sixième place en raison d’une fiche de 202 (-11).