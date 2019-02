Une vidéo «stop motion» impressionnante de Super Mario Bros

On a tous fait ça, gribouiller dans un cahier Canada pour faire passer le temps dans un cours de bio. Mais il y a des gens qui vont plus loin avec leurs dessins, comme l’auteur de la vidéo «Paper Mario Bros. in my Notebook».

L’utilisateur YouTube Kisaragi Hutae 6, qui fait des vidéos de stop-motion et de beads, a publié une vidéo de Super Mario Bros. qui a charmé plusieurs internautes, dont le site GeekTyrant qui a déniché cette petite merveille.

Dans la vidéo, on peut voir le premier niveau du jeu dessiné dans un cahier de notes et ensuite animé.

La vidéo a déjà accumulé plus de 172 000 vues alors que la chaine n'a que 780 abonnés. Dans la section commentaires, plusieurs internautes disent vouloir voir la vidéo atteindre le million de vues.

Si cet utilisateur ne travaille pas déjà en animation à temps plein, ceci lui servira probablement sur son CV!