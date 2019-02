18 nouvelles classes de maternelle 4 ans à Québec

Près d’une vingtaine de nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein seront créées dans la région de Québec l’an prochain.

La commission scolaire de la Capitale, qui couvre surtout le centre de Québec, pourra ouvrir sept nouveaux groupes, pour un total de 17 pour l’année 2019-2020.

À la commission scolaire des Découvreurs, qui dessert le secteur ouest de Québec, 5 nouveaux groupes s’ajouteront aux deux déjà offerts.

Ces nouvelles classes seront situées dans le secteur nord, à L’Ancienne-Lorette, «là où il reste de la place», indique le porte-parole de la commission scolaire, Alain Vézina.

De son côté, la commission scolaire des Premières-Seigneuries, qui couvre le secteur est de Québec et la Côte-de-Beaupré, pourra offrir six nouvelles classes de maternelle 4 ans, en plus des quatre qui existent présentement.

Le gouvernement Legault a indiqué dimanche que 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans seront créées l’an prochain, ce qui en portera le nombre à 644 pour l’ensemble de la province.

Ces informations ont circulé alors que la résistance contre l’implantation des maternelles 4 ans pour tous s’organise.

Dimanche, les trois partis de l’opposition ont dénoncé le projet en conférence de presse, aux côtés de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec et du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance.

Selon eux, les 400 à 700 millions $ prévus pour déployer les classes de maternelle 4 ans pourraient être mieux investis, entre autres pour créer des places en CPE.

Avec l’Agence QMI