3, 2, 1, action!

L’École de Cinéma et Télévision de Québec (ETCQ) fête ces jours-ci son 15e anniversaire. C’est en effet en février 2004 que la toute première cohorte d’étudiants entamait la première session offerte à l’ECTQ.

Quinze ans plus tard, ils sont plus de 900 finissants en formation professionnelle en studios ou à distance, dont certains sont maintenant des professionnels bien établis dans le milieu du cinéma. L’ETCQ se distingue par ses formations pratiques (20 % théorique, 80 % pratique), intensives (5 mois) et axées sur le marché du travail. Renseignements : www.ectq.com.

Pour mérite exceptionnel

Photo courtoisie

Jonction pour Elle, organisme de Lévis, a reçu le 5 février dernier la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel lors d’une cérémonie présidée par le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon. L’organisme a reçu cet honneur en raison de son impact régional exceptionnel et de ses actions significatives auprès des femmes victimes de violence conjugale sur le territoire du Grand Littoral, dont les MRC de Desjardins, des Chutes-de-la-Chaudière, de Bellechasse, de Lotbinière et une partie de la Nouvelle-Beauce. Sur la photo, dans l’ordre habituel : l’honorable J. Michel Doyon, Suzanne Boudreault, présidente sortante de Jonction pour Elle (pendant 34 ans), et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Soirée des Personnalités

Photo courtoisie

Martin Sévigny, directeur général de la Caisse Desjardins de la Chaudière, a accepté la présidence d’honneur de la 9e Soirée des Personnalités, qui se tiendra le mercredi 20 mars, dès 17 h 30, au Grand Village, à Lévis (secteur Saint-Nicolas). Les profits de la soirée permettront au Grand Village de poursuivre sa mission qui est de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes vivant avec des besoins spécifiques, et d’aider leur famille en leur offrant un répit, sachant l’usager en sécurité. Renseignements : Marie-Noëlle Savard au 418 831-1677, poste 3, ou au www.grand-village.com. Sur la Photo : Martin Sévigny, président d’honneur, et Marie-Pier Noreau, directrice générale du Grand Village.

Les Saveurs du théâtre

Photo courtoisie

Josée Cheïkha (photo), présidente fondatrice du Groupe Cheïkha, a accepté la présidence d’honneur de la 20e soirée Les Saveurs du Théâtre , qui se tiendra au profit de la Fondation Sourdine (dont elle fut la première marraine) le lundi 13 mai, dès 17 h, au théâtre La Bordée de Québec. Débutant par une pièce de théâtre jouée exclusivement à l’oral par les élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, la soirée se poursuivra avec un repas gastronomique, dès 19 h, à l’Hôtel Pur Québec. L’évènement annuel, présenté cette année par Québecor, permettra de mettre en lumière tout le travail accompli avec les enfants qui, malgré leur handicap lié à la communication, relèvent le défi de livrer une prestation avec détermination et fierté. Renseignements : 418 263-5189, poste 236, ou www.sourdine.qc.ca.

Souvenirs des pee-wee

Photo courtoisie

Le 28 janvier 1967, l’attaquant des As de Richmond, Gilles Levasseur (photo), marque huit buts pour aider son équipe à l’emporter facilement, 9-2, contre Neufchâtel.

Anniversaires

Photo courtoisie

John Travolta (photo, avec son nouveau look), acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, 65 ans... Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx (Babe), 72 ans... Sonia Gagnon de l’Agence Sonia Gagnon de Montréal... Raymond Rougeau, ex-lutteur professionnel, 63 ans... Michel Gauthier, ex-politicien, député Roberval–Lac-Saint-Jean, Chef du Bloc Québécois (1996-97), 69 ans... Dick Duff, un ancien du Tricolore, 83 ans... Yoko Ono, veuve de John Lennon, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 février 2018. Didier Lockwood (photo), 62 ans, violoniste de jazz français ...2016. Harold C. Conklin, 89 ans, anthropologue américain et l’un des pionniers de l’ethnoscience ...2015. Jerome Kersey, 52 ans, joueur américain de basket-ball (NBA) ...2014. Mavis Gallant, 91 ans, écrivaine canadienne (Montréal) qui a publié plus d’une centaine de nouvelles ...2013. Jerry Buss, 80 ans, propriétaire des Lakers de Los Angeles (NBA) et des Kings de Los Angeles (LNH) de 1979 à 1985 ...2013. Damon Harris, 62 ans, chanteur des Temptations de 1971 à 1975 ...2011. Fernand Simard, 74 ans, l’un des 6 fondateurs de Cossette Communication Marketing ...2009. L’abbé Michel Fortin, 69 ans, curé des paroisses Christ-Roi à Lévis, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery ...1964. Joseph-Armand Bombardier, 56 ans, le père de la motoneige.