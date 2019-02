Alex Nevsky a de la difficulté à partager des photos de sa vie privée sur les réseaux sociaux

Dans le cadre de l’émission La vraie nature, Alex Nevsky s’est confié sur sa relation conflictuelle avec les réseaux sociaux.

On sait que Vanessa Pilon et lui s’affichent souvent ensemble sur les réseaux sociaux, bien que les deux ne souhaitent pas montrer le visage de leur fille, Claire. Le chanteur a indiqué que pour lui, partager des photos de son amoureuse et de sa fille ne se faisait pas naturellement.

«Moi, j’étais plus frileux que Van là-dessus. Moi je ne voulais jamais être en couple avec quelqu’un sur Instagram. J’accepte de jouer ce jeu-là pour toutes sortes de raisons. Parce que mon gérant dit que c’est bien, parce que ma maison de disques dit que c’est bien, parce que c’est bien pour la carrière, parce que c’est bien pour tout ça, c’est de ma génération.»

Bien qu’il se prête au jeu, Alex Nevsky indique que cela ne se fait pas sans conséquence.

«Je pense qu’on s’en tire bien au niveau de notre couple. Je suis très heureux dans tout ça. C’est juste qu’à la base, je ne suis pas quelqu’un qui va vouloir montrer, ce n’est pas en moi. C’est toujours me faire violence un peu que de mettre une photo. Le rapport avec les médias sociaux c’est complexe. Je ne pense pas que je vais être en paix avec ça, jamais.»

Voyez l'épisode entier de La vraie nature de ce dimanche où Jean-Philippe Dion recevait Cora Tsouflidou, Sophie Présent et Alex Nevsky juste en bas!