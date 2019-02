ST-HILAIRE, Constance



En ce 11 février 2019, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades, est décédée Constance, fille de feu M. Victor St-Hilaire et de feu Mme Fernande Fontaine. Elle était l'épouse de feu M Gérard Morin. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifMadame St-Hilaire laisse dans le deuil ses sœurs : Yvette (feu Raymond Lambert), Lorraine (feu Bryan Mc Mahon) et Murielle, ses neveux, nièces et leurs conjoint(e)s, ainsi que leurs enfants qu'elle aimait beaucoup et s'en informait régulièrement, ainsi que plusieurs cousins, cousines, connaissances et d'autres parentés par alliance. Elle était également la sœur de feu Huguette (feu Benoît Robert). Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messes ou par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9. www.pq.poumon.ca pour faire un don en ligne.