Curling: l'Ontario défait facilement le Québec

Face à une équipe beaucoup plus expérimentée, les jeunes Québécoises ont été sèchement battues au compte de 12 à 2 par l’Ontario lundi, à l’occasion du Tournoi des Cœurs Scotties disputé à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Âgées de 17 à 20 ans, la skip Gabrielle Lavoie et ses coéquipières Patricia Boudreault, Julie Daigle et Anna Munroe ont permis six points lors des deux premiers bouts à Rachel Homan et son groupe. Elles ont concédé la victoire à deux manches de la fin.

Les Québécoises montrent ainsi une fiche de 0-4 depuis le début de la compétition.

Les représentantes de la Belle Province auront l’occasion de se reprendre mardi en affrontant la Nouvelle-Écosse, également à la recherche d’une première victoire. Elles devront également faire face à la Colombie-Britannique (3-1) en soirée.