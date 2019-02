Dubaï: bon départ pour Eugenie Bouchard en double

La Montréalaise Eugenie Bouchard et l’Américaine Sofia Kenin ont atteint le deuxième tour en double du tournoi de Dubaï, lundi, à la suite d’une victoire de 3-6, 7-5 et 10-8 aux dépens de l’Américaine Abigail Spears et de la Chinoise Zhaoxuan Yang.

La paire Bouchard-Kenin fonctionne, car au début de janvier, c'est avec la jeune Américaine que «Genie» avait mis la main sur un premier titre en double.

Elles avaient alors triomphé du duo formé de Paige Mary Hourigan et Taylor Townsend pour enlever le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

Rappelons que Bouchard a aussi accédé au deuxième tour du simple, à Dubaï, qu’elle disputera vraisemblablement mardi contre Simona Halep, maintenant classée deuxième mondiale.

La Roumaine mène la série de confrontations 3-1 face à la Québécoise.