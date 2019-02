«J’ai foncé dans le tas» - Anick Lemay

Anick Lemay était accompagnée de sa fille de 12 ans quand elle a reçu le diagnostic de son cancer, il y a bientôt un an.

«On était ensemble quand j’ai appris [la nouvelle] et je te dirais qu’on a versé sept larmes à deux, et on a foncé dans le tas», a-t-elle raconté sur le plateau de Deux filles le matin, lundi.

Resplendissante, elle a accepté de revenir sur son combat contre la maladie, heureuse de pouvoir donner des bonnes nouvelles.

«Je vais de mieux en mieux. Mettons que je suis comme à 80% de ma capacité», a évalué la comédienne.

Le 5 mars 2018, «on n’a annoncé que j’avais le cancer du sein... En fait, j’avais DES cancers des seins», une nouvelle qui a fait pivoter sa vie à 360 degrés.

Anick Lemay pressentait que ça pouvait arriver, si bien qu’elle était préparée à cette inquiétante éventualité. «OK. Maintenant, on fait quoi?», s’est-elle demandé aussitôt qu’elle l’a su.

«Je me suis laissée porter, j’ai écouté mes docteurs, j’ai embarqué dans le train et j’ai essayé de sauver ma vie», résume-t-elle.

Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-haut.