«J'capooooooote!»: Dutrizac exaspéré par la ministre Joly

«J'capooooooote!», a hurlé Benoit Dutrizac, exaspéré par la ministre Joly, demandant qu'on mette fin à l'extrait de l'émission «La Joute» diffusée dimanche.

Pressée de questions au sujet de l'affaire SNC-Lavalin, la ministre Joly n’a pas voulu dire si elle était en faveur d’une entente pour préserver la firme québécoise dont certains dirigeants «s’en sont mis plein les poches».

Sur QUB radio, l'animateur de Dutrizac de 6 à 9 a renchéri: «C'est le même type qui écrit les réponses de Mélanie Joly que de Justin Trudeau: "on travaille", "on est préoccupés", "petit train va loin" et "quand on veut on peut"», a-t-il ironisé.

RÉÉCOUTEZ LE SEGMENT DE L'ÉMISSION DUTRIZAC DE 6 À 9:

«Je ne voulais pas faire d'acharnement sur le dos de Mme Joly», a tenu à préciser Mme Latraverse, précisant qu'elle trouvait injuste de la part du gouvernement d'envoyer des ministres dans ce type d'entrevue quand aucun message clair n'a été défini à l'avance.

«Quand est-ce qu'elle est capable de répondre à des questions, Mélanie Joly?», a questionné M. Dutrizac.