Le déneigement défonce les budgets de 20M$

Les budgets de déneigement explosent et la neige cause bien des maux de tête, notamment à l’aréna Jacques-Côté, qui restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Québec prévoit plus de 45 millions $ pour le déneigement de ses rues chaque année. Depuis deux ans, ce n’est pas suffisant. «Les budgets éclatent, c’est pas bien compliqué. (...) En deux hivers, on va défoncer les budgets de 20 millions $», a laissé tomber le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a fait le point lundi, sur les quantités astronomiques de neige qui sont tombées sur la tête des gens de Québec.

L’an dernier, la Ville a épongé les dépassements sans avoir à piger dans sa réserve de 20 millions $. «On verra comment ça balance à la fin de l’année», a prudemment avancé le maire, laissant entendre qu’on pourrait l’entamer.

En comparaison avec l’année record de 2008, où Québec avait reçu à la même date 353 cm de neige, cette année la quantité tombée est de 280. Les 10 dépôts à neige sont remplis à 60 % de leur capacité totale. Dans plusieurs secteurs, la Ville a cessé de souffler la neige sur les terrains, qui ne sont plus capables d’en prendre.

Aréna Jacques-Côté

La Ville doit maintenant gérer le problème de l’aréna Jacques-Côté, qui a été évacué d’urgence samedi en raison du bris d’une poutre de bois qui soutient le plafond. «Pour nous, c’est un aréna qui devait être fermé. Je pense que c’est une preuve de plus. Il a son âge, même si on a investi 706 000 $ dans les dernières années», a dit le maire, qui n’a pas pu dire si l’équipement rouvrira. «La décision sera prise sur la question de la sécurité. On ne prendra pas un minimum de chance avec la sécurité.»

Mais une chose est certaine, personne n’y aura accès avant demain, a indiqué Jean Rochette, directeur du Service de la gestion des immeubles.

D’ici avril, on a relocalisé les 577 heures de glace. «On a eu une belle collaboration des associations», a souligné le conseiller responsable des sports, Steeve Verret. Mais dès l’an prochain, si Jacques-Côté reste fermé, la Ville aura tout un casse-tête parce que les deux glaces de Sainte-Foy seront fermées pendant la construction du Centre de glaces. Il ne restera donc que les deux patinoires du PEPS disponibles en haute ville. «On va aller voir le privé», a prévu le maire.

Édifice de Lestres

Quant au garage municipal de Lestres, qui a été évacué lundi en raison d’une fissure apparue au plafond, M. Rochette a assuré que la neige n’est pas en cause. On installera des poutres de soutien.

Lundi, les conseillers d’opposition ont réclamé en choeur des consultations pour une nouvelle politique de déneigement. Québec 21 s’est dite inquiète que l’administration Labeaume utilise l’incident à Jacques-Côté pour mettre le clou dans le cercueil du vieil aréna qui date de 1972.