Le transport en commun gratuit à partir de 20 centimètres de neige à Québec, suggèrent deux conseillers municipaux

Pour retirer un maximum de voitures des rues et faciliter le déneigement, deux conseillers municipaux proposent que le transport en commun soit gratuit à Québec dès l’accumulation de 20 centimètres ou plus de neige.

C’est la suggestion commune faite lundi par le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, et par l’indépendant Raymond Dion. Ces derniers ont dit s’inspirer d’une idée de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal.

«Ce ne sera pas dix fois par année, on l’espère. Mais minimalement, quand on aura cette possibilité-là, on libérera la route d’un grand nombre d’usagers de l’auto pour faciliter le déneigement», a expliqué M. Rousseau. Ce dernier a donné l’exemple de la tempête de mercredi dernier au cours de laquelle «il était impossible de circuler en auto, mais les gens le faisaient quand même». De son côté, M. Dion a insisté sur le fait que la municipalité «doit revoir ses pratiques en matière de déneigement».

La proposition des deux conseillers a été officiellement déposée lundi soir lors de la séance du conseil municipal.