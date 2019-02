Les ex-chauffeurs de Téo Taxi devant le syndic

MONTRÉAL | Trois semaines après la fermeture soudaine de Téo Taxi, plus d’une centaine d’ex-chauffeurs étaient réunis, lundi midi, chez le syndic Raymond Chabot Grant Thornton, à Montréal.

Après avoir perdu leur emploi brusquement, les 450 travailleurs prennent maintenant connaissance des sommes auxquelles ils auront droit grâce à un programme fédéral.

«Il y a des salaires impayés, des vacances impayées, et évidemment des préavis impayés. En vertu du programme de protection des salariés, ils vont pouvoir s’inscrire et percevoir ces montants-là d’ici quatre à six semaines environ», explique Benoît Fontaine, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Pour redonner une seconde vie à Téo Taxi, les acheteurs et repreneurs québécois ont jusqu’au 4 mars pour soumettre leur offre au cabinet comptable Richter.