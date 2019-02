Les Hurricanes répondent à Don Cherry

Écorchés par l'analyste Don Cherry, samedi, les Hurricanes de la Caroline ne semblent nullement s’en faire avec ses commentaires, bien au contraire, eux qui ont utilisé ses propos comme source de motivation et stratégie de marketing.

Le commentateur de la chaîne d'État CBC a déclaré que les célébrations d’après-match de l’équipe sont la risée de la Ligue nationale de hockey (LNH), car ils n’attirent pas plus de spectateurs, qualifiant du même élan les joueurs de «bande d’abrutis ("Bunch of Jerks").»

Or, au lendemain des déclarations de Cherry, qui a un penchant pour les propos incendiaires, les Hurricanes ont annoncé la mise en vente de chandails au slogan «Bunch of Jerks» comprenant aussi le logo de la formation. «Imprimés localement à Raleigh», ces t-shirts vendus au coût de 32 $ sont offerts en six grandeurs différentes. Selon le site de la boutique officielle du club, les clients devront patienter de deux à trois semaines avant de recevoir leur commande en raison de la «forte demande».

De plus, l’organisation de la Caroline a passé son message à Cherry en diffusant sur son compte officiel une image rappelant l’épisode «Le vieil homme hurle au nuage» de la série télévisée «Les Simpson», le tout accompagné de la simple question «Attendez, parlait-il de nous?».

Ancien instructeur de la LNH, Cherry réagissait à la célébration de vendredi soir, après la victoire des Hurricanes contre les Oilers d’Edmonton. Les joueurs ont simulé un coup de circuit dans un match de baseball au milieu de la glace. Lors de leurs triomphes précédents, les joueurs des «Canes» ont entre autres simulé le jeu du limbo et des actions inspirées du kayak et des quilles.

Aucun problème selon Brind’Amour

Interrogé par les médias à ce sujet lundi, l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour a pris la défense de ses ouailles, précisant que les événements se déroulant après un match doivent être analysés différemment de ce qui se déroule durant les parties.

«Je ne pense pas qu’ils vont changer ce qu’ils font. Ils aiment cela et les partisans apprécient. C’est plaisant pour tout le monde, a-t-il déclaré au compte Twitter des Hurricanes. Ça concerne la relation entre nos joueurs et notre public, la façon de remercier celui-ci qui nous appuie et qui nous reste fidèle.»

«Ils essaient de faire les choses différemment et personne d’autre ne s’en préoccupe. Il n’y a pas quelqu’un ici qui s’est plaint de cela et l’atmosphère demeure très bonne, a-t-il poursuivi. On se servira de cette histoire de la bonne manière.»