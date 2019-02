Les plus belles autos du monde débarquent à Toronto

Le Salon de l’auto de Toronto, le plus grand du genre au Canada, a ouvert ses portes au public en fin de semaine.

Fidèle à ses habitudes, l’équipe du Guide de l’auto s’est rendue sur place afin de couvrir tous les dévoilements. Parmi les modèles les plus attendus, notons la Ford Mustang Shelby GT500, le Kia Telluride et la Devel Sixteen, une bombe de plus de 5000 chevaux!

Youtube - Devil Sixteen

Pour les amateurs de performance, le Salon de l’auto accueille aussi la zone Auto Exotica, où on peut admirer des bolides exotiques de rêve comme la Lamborghini Aventador SVJ de même que des légendes comme la Ferrari F50 et la Jaguar XJ220 1993.

Pour toutes les nouvelles concernant le Salon de l’auto de Toronto, consultez notre section spéciale à ce sujet sur le site du Guide de l’auto.