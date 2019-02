L’huissier qui arrive par courriel

« Les cabinets d’avocats employaient encore des huissiers ou le désuet télécopieur pour transmettre des documents importants. Alors que le premier s’avérait coûteux, le second, lui, ne garantissait pas que lesdits documents s’étaient rendus au destinataire, encore moins qu’ils étaient lus par celui-ci », de souligner Amir.

La technologie développée par Lexop transforme un simple courriel en un véritable courrier recommandé juridiquement reconnu. L’outil est offert gratuitement sur le site de Lexop, et les clients se font facturer à l’utilisation (6 $).

Si le secteur du recouvrement ne faisait pas partie du modèle d’affaires de l’organisation émergente, il lui est toutefois vite apparu comme vaste et lucratif.

« En Amérique du Nord, chaque année et pour tous les secteurs confondus, 600 millions de dollars facturés sont en souffrance, dit Jean-Olivier Bouchard. De ce montant, seulement 8 % sont éventuellement acquittés. »

Air Canada et Vidéotron

Dès sa première année d’existence, l’outil de Lexop a contribué à changer la donne, car, parmi sa clientèle d’environ 1000 entreprises – comprenant Air Canada et Vidéotron –, les taux de recouvrement ont augmenté de 500 %. Il faut dire qu’en plus de leur procurer une technologie garantissant à la fois réception, ouverture et consultation du message transmis, Lexop offre à ses clients une banque de données leur permettant d’optimiser leur approche de recouvrement.