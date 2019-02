Magalie Lépine-Blondeau et Julie Perreault seront sœurs dans «Merci pour tout»

Magalie Lépine-Blondeau et Julie Perreault incarneront des sœurs dans Merci pour tout, le premier long métrage scénarisé par Isabelle Langlois (Lâcher prise, Rumeurs, Mauvais karma), que réalise Louise Archambault (Gabrielle, Familia).

Jean-François Pichette, Patrick Hivon, Robin Aubert, Aliocha Schneider et Guy Nadon sont également de la distribution de cette comédie sous forme de «road movie», dont l’histoire est centrée sur les frangines Christine et Marianne Cyr (Lépine-Blondeau et Perreault).

Celles-ci sont en froid depuis quelques années lorsqu’elles apprennent le décès de leur père, lequel trempait dans des affaires louches. Les deux femmes se rendront ensemble aux Îles de la Madeleine pour répandre les cendres de leur paternel disparu et tenter de fuir leurs problèmes personnels par la même occasion.

Le tournage de Merci pour tout, une production d’André Dupuy d’Amalga (Le trip à trois), débutait lundi et se poursuivra jusqu’au 29 mars, à Montréal et dans les environs, puis aux Îles de la Madeleine. Le film prendra l’affiche en 2019.

Il pleuvait des oiseaux, autre réalisation de Louise Archambault, adaptée du roman du même titre de Jocelyne Saucier, qui met en vedette Rémy Girard, Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Ève Landry et Louise Portal, devrait également arriver dans les salles obscures au cours de l’année.