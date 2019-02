NM Apollo immobilisé par les glaces: une «situation exceptionnelle», affirme le président de la STQ

MATANE – Le ministre des Transports François Bonnardel et le nouveau président-directeur général de la Société des traversiers du Québec Stephane Lafaut étaient de passage lundi dans l’Est-du-Québec pour faire le point avec les acteurs de la Gaspésie et de la Côte-Nord au sujet des récents déboires à la traverse Matane-Côte-Nord.

Ils ont entamé leur visite à Matane en matinée avant de se diriger vers Baie-Comeau en après-midi.

Il a notamment été question de la fiabilité à naviguer dans les glaces du NM Apollo.

Ce navire acquis en catastrophe au coût de 2.1 millions $ a dû rester à quai dimanche et lundi en raison de l’imposant chariot de glace.

Le nouveau PDG confirme que l’aide de la garde côtière a été demandée afin de permettre au traversier de naviguer. «Le navire est plus susceptible d’être affecté par les glaces et cette année, on vit une situation exceptionnelle au niveau de l’épaisseur et la quantité des glaces», a confirmé Stephane Lafaut.

Le PDG ajoute qu’une demande a été adressée à la garde côtière pour «que dans les plus brefs délais un brise-glace soit sur place pour débuter dans la mesure du possible la traverse dès demain matin».

Par ailleurs, le ministre des Transports confirme que l’Apollo restera en service jusqu’au 29 juin sur la traverse et qu’un nouveau navire de remplacement viendra prendre la relève pour la saison estivale avant le retour du F.-A.-Gauthier, qui est toujours prévu au mois d’août.

Tourisme

Le ministre Bonnardel a aussi confirmé l’octroi d’une contribution de 115 000 $ pour la promotion touristique. Cette aide financière provient de la STQ, du ministère des Transports et du ministère du Tourisme et permettra la réalisation d’une campagne numérique de promotion du tourisme pour 2019.

Questionné sur son refus de demander à la vérificatrice générale d’enquêter sur le dossier de la Société des traversiers et sur les déboires du F.-A.-Gauthier, François Bonnardel a indiqué que « pour le moment avec les informations qu’il détient, il ne voit pas pourquoi il demanderait une enquête». Il confirme cependant, qu’il ne s’agit pas d’un non définitif et que si de nouveaux éléments lui sont présentés, il pourrait changer d’avis.

Le député de Matane-Matapedia Pascal Bérubé ne comprend pas le refus de son collègue François Bonnardel. Surtout que la CAQ a fait cette même demande à maintes reprises lorsqu’elle était dans l’opposition. «Je veux qu’on aille au fond des choses» a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

«Il y a des sujets qui semblent tabou avec ce traversier, je pense que les gens méritent la vérité.»



Le PDG et le ministre confirment que la possibilité de compenser financièrement les différentes entreprises de la région et les usagers touchés par le manque de services depuis l’arrêt du F.-A.-Gauthier est toujours à l’étude.

Par ailleurs, les inspections sur le traversier, qui est en cale sèche depuis plus d’un mois, n’ont pas encore permis de définir ce qui a causé la défaillance des deux propulseurs du F.-A.- Gauthier.