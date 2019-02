Panama Papers : les efforts du gouvernement sont «pathétiques», dit l’opposition

OTTAWA | «Pathétique», «choquant» et «décevant». Les partis de l’opposition fédérale tirent à boulets rouges sur le gouvernement Trudeau alors que seulement 12 des 900 Canadiens ou entreprises canadiennes identifiés dans les fameux Panama Papers ont été sommés de remettre de l’argent au fédéral.

«C’est un bilan pathétique, carrément. Le gouvernement Trudeau se targue d’avoir investi 1 G$ dans la lutte à l’évasion fiscale, et la seule chose qui en a découlé sont quelques avis de cotisation. Ce qui manque le plus cruellement à ce jour sont des condamnations criminelles pour évasion fiscale», réagit le député néodémocrate Pierre-Luc Dusseault.

Celui-ci réagissait aux révélations de notre Bureau d’enquête lundi à l’effet que trois ans après la publication des Panama Papers, l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait réclamé 9,1 millions $ en impôts impayés et pénalités aux 12 entités.

Or, selon un document déposé à la Chambre des communes par l’ARC à la demande de M. Dusseault, l’ARC disait avoir identifié au moins 724 particuliers, 135 sociétés et 35 fiducies canadiennes dans les Panama Papers. De ce nombre, elle en a audité au moins 225.

«Étant donné l’ampleur des révélations dans ces documents, on pouvait s’attendre à beaucoup plus que ça. Je m’attendais à ce que ça se compte plus en centaines, le nombre de personnes et entreprises à qui on reconnaîtrait avoir posé des gestes fiscaux problématiques», analyse Gabriel Sainte-Marie, député du Bloc québécois.

Canada en retard

Outre le «piètre» nombre d’avis de cotisations émis par l’ARC à ce jour, l’opposition ne comprend pas comment il se fait que plusieurs pays, dont même le Mexique et l’Équateur, aient récupéré plus d’argent que le Canada.

Selon une compilation du Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI), 17 pays avaient récupéré pas moins de 700 M$ en date de décembre dernier.

«Quand on regarde les résultats, on voit que le Canada est près d’être dernier dans le classement. Nous sommes parmi les cancres plutôt que parmi les premiers de class, et les chiffres publiés par Le Journal le prouvent. Ça doit absolument changer, et rapidement», commente M. Sainte-Marie.

«La ministre Diane Lebouthilier dit sans cesse que la trappe se referme, mais les résultats ne sont pas là [...] Je suis très déçu de voir qu’on n’est pas très performants, mais je ne suis malheureusement pas surpris avec ce gouvernement», a martelé le député conservateur Gérard Deltell.