[PHOTOS] Ce superbe condo avec piscine intérieure en vente dans Limoilou vous fera rêver!

Vous avez 850 000 $ de côté? Ce magnifique condo mise en vente dans le quartier Limoilou, à Québec, attirera certainement votre attention.

Le logement de neuf pièces abrite rien de moins qu’un bain turc, une terrasse couverte et... une piscine intérieure privée chauffée!

Le condo de 2800 pieds carrés, complètement rénové, compte neuf pièces, dont quatre chambres et trois salles de bain. On y trouve également un immense garage et un ascenseur.

Le logement situé sur la 5e Rue est si grand qu’une garçonnière peut facilement y être aménagée.

De plus, les structures de bois apparentes ajoutent un beau cachet à cette maison intelligente. De quoi faire rêver!

Cliquez ici pour consulter la fiche de Via Capitale.

Voici un aperçu du condo en photos

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)

Photo courtoisie, Via Capitale (Solie Gagnon)